„Oamenii de vârf din cadrul BBC, inclusiv TIM DAVIE, șeful, demisionează/sunt concediați, pentru că au fost prinși „falsificând” discursul meu foarte bun (PERFECT!) din 6 ianuarie.
Mulțumesc ziarului The Telegraph pentru că a demascat acești „jurnaliști” corupți.
Aceștia sunt oameni foarte necinstiți care au încercat să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale. În plus, ei provin dintr-o țară străină, pe care mulți o consideră aliatul nostru numărul unu. Ce lucru teribil pentru democrație!”, a scris, ca reacție, Donald Trump pe rețeaua Truth Social.
Președintele SUA a postat și ancheta The Telegraph prin care a fost devoalată minciuna BBC.