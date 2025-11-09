Prima pagină » Știri politice » Directorul BBC demisionează din funcție după ce postul a falsificat declarațiile lui Donald Trump. Președintele SUA reacționează: „Mulțumesc ziarului The Telegraph pentru că a demascat acești „jurnaliști” corupți”

🚨 Directorul BBC demisionează din funcție după ce postul a falsificat declarațiile lui Donald Trump. Președintele SUA reacționează: „Mulțumesc ziarului The Telegraph pentru că a demascat acești „jurnaliști” corupți”

09 nov. 2025, 20:09, Știri politice
Directorul BBC demisionează din funcție după ce postul a falsificat declarațiile lui Donald Trump. Președintele SUA reacționează:
22:49

UPDATE. "Donald Trump: Mulțumesc ziarului The Telegraph pentru că a demascat acești „jurnaliști” corupți"

„Oamenii de vârf din cadrul BBC, inclusiv TIM DAVIE, șeful, demisionează/sunt concediați, pentru că au fost prinși „falsificând” discursul meu foarte bun (PERFECT!) din 6 ianuarie.

Mulțumesc ziarului The Telegraph pentru că a demascat acești „jurnaliști” corupți.

Aceștia sunt oameni foarte necinstiți care au încercat să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale. În plus, ei provin dintr-o țară străină, pe care mulți o consideră aliatul nostru numărul unu. Ce lucru teribil pentru democrație!”, a scris, ca reacție, Donald Trump pe rețeaua Truth Social.

Președintele SUA a postat și ancheta The Telegraph prin care a fost devoalată minciuna BBC.

Directorul general al BBC, Tim Davie, și Deborah Turness, CEO-ul BBC News, au demisionat în această seară, anunță chiar postul britanic. Într-un documentar realizat de BBC Panorama despre situația de la capitoliu din 6 ianuarie 2021, postul a falsificat prin editare discursul lui Donald Trump.

Scandalul a început în presa britanică în ultimele săptămâni, când The Telegraph a descoperit un raport al unor consultanți BBC care avertizau și arătau cum BBC – stația publică de televiziune – încalcă minimele reguli jurnalistice când vine vorba de Donald Trump.
The Telegraph a dezvăluit cum în documentarul BBC referitor la evenimentele din zona Capitoliului, din 6 ianuarie 2021, BBC pur și simplu a editat declarația lui Donald Trump, lipind două propoziții la o distanță de câteva minute, doar ca să lase impresia publicului că președintele SUA îndemna protestatarii la atacarea Congresului SUA.
O verificare independentă a documentarului BBC a arătat că discursul real al lui Donald Trump arăta exact contrariul.
Editările pe discursul lui Donald Trump nu au fost singurele nereguli stridente din documentarul difuzat de BBC. În ciuda rapoartelor primite, conducerea BBC a ascuns mult timp situația.

Directorul general al BBC, Tim Davie, a demisionat în contextul unui scandal legat de falsificarea discursului lui Trump.

În această seară, directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul general al News, Deborah Turness, au anunțat că demisionat din funcții în urma criticilor conform cărora un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al președintelui american Donald Trump.


RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Paradoxul imigrației: Alegătorii de dreapta din Marea Britanie sunt mai anti-imigranți decât susținătorii lui Trump, arată un sondaj

Citește și

Viktor Orban, mesaj din avion, în drum spre casă, după întâlnirea cu Donald Trump: „Europa, este timpul să te trezești! Instrumentele Bruxelles-ului împotriva noastră au fost neutralizate!” Cât au câștigat maghiarii la facturile de iarnă
19:22
Viktor Orban, mesaj din avion, în drum spre casă, după întâlnirea cu Donald Trump: „Europa, este timpul să te trezești! Instrumentele Bruxelles-ului împotriva noastră au fost neutralizate!” Cât au câștigat maghiarii la facturile de iarnă
JUSTIȚIE Reacție DURĂ din partea magistraților: „Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept”
16:28
Reacție DURĂ din partea magistraților: „Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept”
FLASH NEWS Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, dezvăluite de un consilier prezidențial: Avem nevoie de investitori
14:49
Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, dezvăluite de un consilier prezidențial: Avem nevoie de investitori
NEWS ALERT Doi români au fost răniţi într-un ATAC armat, în piaţa Taksim din Istanbul. Ce spune MAE
13:09
Doi români au fost răniţi într-un ATAC armat, în piaţa Taksim din Istanbul. Ce spune MAE
EXTERNE Paradoxul imigrației: Alegătorii de dreapta din Marea Britanie sunt mai anti-imigranți decât susținătorii lui Trump, arată un sondaj
08:21
Paradoxul imigrației: Alegătorii de dreapta din Marea Britanie sunt mai anti-imigranți decât susținătorii lui Trump, arată un sondaj
EXCLUSIV Zidul a căzut, dar democrația se clatină. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la prăbușirea Zidului Berlinului, iar Europa își ridică noi “cordoane politice sanitare”: vot liber, dar guvernare interzisă. În ciuda opțiunilor populare, partidele anti-sistem nu sunt lăsate sau nu pot să guverneze. Reagan, 1987: „Dărâmați acest zid”/ J.D. Vance, 2025: „În democrație, nu e loc de «ziduri de protecție»”
05:00
Zidul a căzut, dar democrația se clatină. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la prăbușirea Zidului Berlinului, iar Europa își ridică noi “cordoane politice sanitare”: vot liber, dar guvernare interzisă. În ciuda opțiunilor populare, partidele anti-sistem nu sunt lăsate sau nu pot să guverneze. Reagan, 1987: „Dărâmați acest zid”/ J.D. Vance, 2025: „În democrație, nu e loc de «ziduri de protecție»”
Mediafax
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Adrian Năstase, reacție agresivă pe Facebook. Ce a stârnit mânia fostului lider PSD
Mediafax
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ce înseamnă cu adevărat o boală mintală?
NEWS ALERT 🚨 (VIDEO) Două trenuri s-au ciocnit lângă Bratislava. Premierul slovac Robert Fico a activat serviciile de salvare
22:36
🚨 (VIDEO) Două trenuri s-au ciocnit lângă Bratislava. Premierul slovac Robert Fico a activat serviciile de salvare
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
CINEMA Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”
21:52
Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”
CINEMA Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil”
21:05
Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil”
ȘTIINȚĂ În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”
20:56
În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”
LOTO LOTO. S-a câștigat MARELE PREMIU de 9,66 milioane de euro | Rezultate Loto, duminică, 9 noiembrie 2025
20:56
LOTO. S-a câștigat MARELE PREMIU de 9,66 milioane de euro | Rezultate Loto, duminică, 9 noiembrie 2025