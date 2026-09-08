Sfârșitul anilor 2020 a început oficial, a anunțatEncyclopaedia Britannica pe platforma X. Site-ul celei mai vechi enciclopedii a explicat că deceniul nu se împarte la întâmplare, ci în intervale matematice precise de câte 40 de luni.

Astfel, matematica unui deceniu poate fi împărțită în trei faze, cu 40 luni fiecare:

Începutul anilor ’20 (Early 2020s): 1 ianuarie 2020 – 30 aprilie 2023 Mijlocul anilor ’20 (Mid 2020s): 1 mai 2023 – 31 august 2026 Sfârșitul anilor ’20 (Late 2020s): 1 septembrie 2026 – 31 decembrie 2029

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Mii de comentatori au reacționat imediat, unii vizibil îngrijorați că „timpul a trecut prea repede” și își amintesc că „parcă mai ieri era pandemia de COVID”. Unii au pus la îndoială calculele temporale ale Encyclopaedia Britannica.

„Deceniul ar trebui să înceapă la 1.01.2021 și să se termine la 31.12.2030. Asta ne-ar plasa tot la mijlocul anilor 2020”, a scris un comentator.

În mod cert, anii 2020 (sau deceniul al treilea al secolului 21) ar putea rămâne oricum în istorie ca cel mai agitat de la anii 1940 încoace, deceniul celui de-al Doilea Război Mondial.

Începutul anilor 2020: Pandemia de COVID, Frontul de Est, criptomonedele și revoluția AI

Începutul anilor 2020 (ianuarie 2020-aprilie 2023) a fost marcat de multiple crize sanitare, restricții, colapsul lanțurilor de aprovizionare, schimbări abrupte în modul de lucru pe piața muncii și în învățământ după izbucnirea pandemiei de coronavirus care a dus la moartea a 7,1 milioane de oameni. Primul caz de COVID ar fi fost raportat pe 1 decembrie 2019, în Wuhan (China), chiar în orașul unde se situează Institutul de Virusologie.

După un an marcat de protestele anti-rasism declanșate după uciderea lui George Floyd, democratul Joe Biden îl învinge pe președintele republican Donald Trump pe 3 noiembrie 2020, în cele mai controversate alegeri din istoria SUA. Fostul vicepreședinte din administrația Obama obține un număr record de 81 milioane de voturi. După ce Trump îi acuză pe democrați de fraudarea alegerilor și se desfășoară asaltul asupra Capitoliului SUA pe 6 ianuarie 2021, Biden depune oricum jurământul și devine cel mai bătrân președinte din istorie, cu Kamala Harris ca prima femeie vicepreședinte.

În Statele Unite controlate de Dr. Anthony Fauci, precum și în Uniunea Europeană, unde președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își exercită controlul, începe cea mai mare campanie de vaccinare în masă din istorie. La nivel global, 67% din populația planetei s-a imunizat împotriva coronavirusului cu doze de vaccinuri pe bază de ARNm (Moderna, Pfizer) testate într-un interval scurt de timp.

Între 2021 și 2023, ordinea internațională a fost perturbată de tensiuni geopolitice majore, începând cu retragerea trupelor SUA din Afganistan și revenirea talibanilor la conducere în Kabul în august 2021. Invazia rusă a Ucrainei din 24 februarie 2022 a declanșat cel mai sângeros conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Au rezultat o criză energetică majoră și tensiuni globale nemaivăzute de la Războiul Rece după ce statele membre NATO și UE au sancționat Rusia și au sprijinit Ucraina cu armament de fabricație occidentală.

Pe plan economic, munca la distanță s-a normalizat, a avut loc creșterea uriașă a pieței criptomonedelor, urmată de un colaps răsunător după prăbușirea platformei FTX în 2022. Pe 27 octombrie 2022, Elon Musk a cumpărat platforma de socializare Twitter și a transformat-o în X. Spre finalul anului 2022, Qatar devine prima țară arabă care găzduiește Campionatul Mondial de Fotbal, trofeul fiind obținut de echipa Argentinei condusă de Lionel Messi.

A urmat o lansare în masă a modelelor de limbaj cu inteligență artificială generativă, începută de cea a lui ChatGPT pe 30 noiembrie 2022, transformând permanent industrii întregi. Iar dronele au început să capete utilitate militară și comercială la scară largă după războiul din Ucraina.

Regatul Unit a experimentat o perioadă de tranziție după ieșirea din Uniunea Europeană pe 31 ianuarie 2020, decesul de pe 8 septembrie 2022 reginei Elizabeth a II-a cu o domnie îndelungată și încoronarea regelui Charles al III-lea pe 6 mai 2023. În acest interval, la Downing Street sunt schimbați trei premieri, culminând cu numirea lui Rishi Sunak, primul premier de origine indiană din istoria regatului. Pe 15 noiembrie 2022, populația umană a planetei ajunge la 8 miliarde.

Mijlocul anilor 2020: Războiul din Orientul Mijlociu, MAGA 2.0 și criza energetică

Mijlocul anilor 2020 (mai 2023-septembrie 2026) a văzut regionalizarea conflictelor, expansiunea tehnologiilor AI la scară largă și creșterea popularității partidelor conservatoare în Occident. Rusia capturează oraș după oraș în primul an de război, inclusiv Bahmut cu ajutorul companiei Wagner de mercenari condusă de Evgheni Prigojin. După ce a condus o rebeliune a mercenarilor împotriva lui Putin pe 24 iunie 2023, Prigojin moare pe 23 august 2023, într-un accident aviatic.

Pe 7 octombrie 2023, Hamas a comis un masacru în sudul Israelului. Guvernul israelian condus de premierul israelian Benjamin Netanyahu a ripostat dur prin bombardarea țintelor Hamas din Fâșia Gaza, asupra bazelor rebelilor Houthi din Yemen care perturbă circulația maritimă din Marea Roșie și asupra bazelor Hezbollah din sudul Libanului. Israel și Iran s-au bombardat reciproc pe parcursul anului 2024 și în Războiul de 12 Zile în 2025. Liderii Hamas și Hezbollah sunt uciși.

Republicanul Donald Trump a revenit la Casa Albă după ce a învins-o pe democrata Kamala Harris la alegerile prezidențiale din 5 noiembrie 2024 și devine al doilea președinte al SUA cu două mandate non-consecutive. Trump îl numește pe Elon Musk în funcția de șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală pentru 4 luni. În iunie 2026, a deținut temporar titlul de primul trilionar din istorie,

Pe plan intern, președintele are dispute cu FED și își impune agenda conservatoare mai dură prin creșterea fondurilor către agenții ICE pentru deportarea migranților ilegali. Se confruntă cu o societate americană divizată și tensionată (asasinarea activistului Charlie Kirk pe 10 septembrie 2025), o parte din susținătorii lui ultranaționaliști anti-Israel îl părăsesc și au loc proteste masive în Minnesota în ianuarie și februarie 2026.

În România, pe 6 decembrie 2024, sunt anulate pentru prima dată în istorie alegerile prezidențiale din 2024, după ce primul tur este câștigat de Călin Georgescu. În Regatul Unit, pe 20 iulie 2026, laburistul Andy Burnham devine al cincilea premier britanic care pășește la 10 Downing Street în doar 4 ani. Pe 6 septembrie 2026, alegerile din Saxonia-Anhalt sunt câștigate de partidul naționalist Alternativa pentru Germania.

Viktor Orban, premierul conservator al Ungariei aflat la putere de 16 ani pierde alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026 în fața candidatului Peter Magyar.

Trump lansează un nou război comercial prin creșterea tarifelor pentru UE, Canada, China și Mexic și amenință cu anexarea Groenlandei. Pe parcursul anului 2025, SUA mediază negocierile de pace și contribuie la încetarea conflictelor dintre India și Pakistan, Thailanda și Cambodgia, Armenia și Azerbaidjan, Rwanda și Republica Democrată Congo. Trump solicită să primească Premiul Nobel pentru Pace, câștigat de María Corina Machado, șefa opoziției din Venezuela.

După decesul Papei Francisc, în mai 2025, cardinalul Robert Francis Prevos devine primul papă nord-american din istorie, cu numele Leon al XIV-lea.

Pe 3 ianuarie 2026, Trump declanșează o operațiune militară în Venezuela, capturându-l pe dictatorul Nicolas Maduro și obține controlul asupra celei mai mari rezerve de petrol din lume – 300 miliarde de barili de petrol.

Pe 28 februarie 2026, SUA și Israel bombardează Iranul pentru refuzul de a renunța la programul de proliferare nucleară. Liderul suprem iranian aflat la putere din 1989, Ali Khamenei, este omorât în urma bombardamentelor israeliene. Iranul nu cedează și ripostează prin bombardarea cu rachete sau cu drone a bazelor militare americanem instalațiilor energetice și a unor obiective civile din țările arabe din Golful Persic.

Iranul închide strâmtoarea Ormuz esențială pentru 20% din tranzitul petrolier, ceea ce duce la declanșarea unei crize energetice globale. Vara anului 2026 înregistrează temperaturi globale ridicate, valurioe de căldură extremă provocând peste 36.000 de decese.

Între 1 și 10 aprilie 2026, astronauții Artemis II orbitează Luna în prima misiune lunară cu echipaj uman la bord realizată de NASA după 54 de ani, iar Campionatul Mondial de Fotbal, câștigat de echipa Spaniei, este găzduit de trei țări: Mexic, SUA și Canada.

Finalul anilor 2020: Următoarele 40 de luni sunt critice

Ce ne rezervă viitorul apropiat? Ultima parte a anilor 2020 (octombrie 2026-decembrie 2029) ar putea fi cea mai dură fază. Reglementarea AI va fi o prioritate a guvernelor în domeniul securității cibernetice, având în vedere evoluția tehnologiei de la stadiul de asistent virtual conversațional la „agenți artificiali” care pot executa sarcini complexe independent.

Agravarea crizei petroliere ar putea fi o oportunitate pentru adoptarea mașinilor electrice (EV) și extinderea masivă a rețelelor de energie solară și eoliană, în timp ce are loc mutarea producției critice (ex: microcipuri) în afara zonelor de risc geopolitic. Depinde însă și ce lideri politici vor redefini regulile jocului global până la trecerea în anii 2030.

Toamna lui 2026 vine cu alegeri parlamentare în Israel, decisive pentru viitorul politic al celui mai longeviv premier israelian, Netanyahu. Alegerile de la mijlocul mandatului din SUA sunt decisive pentru președinția lui Trump care speră că republicanii să păstreze majoritatea în Congresul SUA.

2027 este anul unor alegeri decisive în Europa. În Spania, premierul socialist Pedro Sanchez, criticat dur pentru cum a gestionat criza migranților din Ceuta, ar putea pierde în fața conservatorului Alberto Núñez Feijóo. În Franța, Marine Le Pen ar putea deveni prima femeie președinte și primul politcian naționalist ajuns la Palatul Elysee. În Polonia, premierul liberal Donald Tusk s-ar putea menține la putere, în timp ce în Slovacia, premierul eurosceptic Robert Fico riscă să piardă puterea.

În 2028 vor fi noi alegeri importante – alegerile prezidențiale din SUA, alegerile parlamentare din România, care ar putea fi câștigate de AUR (conform ultimelor sondaje). Până la alegerile parlamentare din 2029, Regatul Unit ar putea trece printr-o perioadă tensionată după protestele anti-migrație de la Belfast și Dover organizate de susținătorii lui Rupert Lowe, în timp ce Nigel Farage se retrage din lumina reflectoarelor.

Următoarele 40 de luni vor fi critice pentru maturizarea tehnologiilor emergente în domeniul AI și pentru tranziția energetică globală. NASA și partenerii internaționali plănuiesc readucerea echipajului uman pe suprafața lunară și construirea unei baze pe termen lung.

Au mai rămas 40 de luni până când la celebrarea Anului Nou pe 1 ianuarie 2030, însă intrarea în cel de-al patrulea deceniu începe oficial la 1 ianuarie 2031.

Sursa Foto: Shutterstock/Profimedia