Președintele american Donald Trump a stârnit noi controverse după ce a distribuit pe platforma The Truth Social o serie de ilustrații generate cu AI ce exprimă mesaje cu conotații politice.

Trump a postat o serie de hărți cu harta SUA în care statul New Mexico apare redenumit în „New America”.

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Trump a postat un nou clasament al celor mai buni și mai groaznici președinți americani

Într-o nouă postare este un panou ierarhic al liderilor de la Casa Albă, refăcut în format complet după cel de acum două săptămâni, Donald Trump este plasat tot de unul singur în categoria supremă, la „cel mai măreț” președinte american.

Sub portretul său se află portretele lui Abraham Lincoln, George Washington, Franklin Roosevelt, Thomas Jefferson și Andrew Jackson, considerați președinții lui favoriți. Ei apar la categoria președinților „măreți”.

Urmează cateogria „aproape măreți”, unde sunt plasați președinți ca republicanii Theodore Roosevelt, Ronald Reagan, Ulysses Grant și Dwight Eisenhower.

La categoria „mediocri” se situează Bill Clinton, John Quincy Adams, James Monroe, Richard Nixon, William McKinley, John Kenendy, Woodrow Wilson și Harry Truman.

La „submediocri” sunt George H.W. Bush, Lyndon B. Johnson, James Buchanan și Calvin Coolidge, majoritatea având un singur mandat complet.

În capătul clasamentului sunt Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, Herbert Hoover și Jimmy Carter. Recent, Trump l-a criticat pe democratul Jimmy Carter (decedat la vârsta de 100 ani în 2024) pentru cum a gestionat Criza Ostaticilor din Iran, iar pe republicanul Herbert Hoover l-a considerat răspunzător pentru Marea Depresiune Economică.

Trump i-a criticat deseori pe Obama pentru programul Obamacare, pe Bush pentru cum a condus războiul în Irak și l-a considerat pe Biden drept cel mai prost președite din istoria SUA pentru că a acordat gratuit armament și bani Ucrainei. Într-o altă postare separată, apare Obama care cum se uită într-o oglindă magică ca-n „Alba ca Zăpada” și îl vede pe Trump după ce întreabă „Oglindă, oglinjoară, cine este cel mai măreț dintre toți președinții?”.

Trump vrea redenumirea statului New Mexico în New America

Procurorul general al statului New Mexico, Raul Torrez, a postat imediat o reacție pe X, făcându-l pe Trump „pendejo” (idiot în limba spaniolă). Iar guvernatoarea Michelle Lujan Grisham (Democrat) l-a criticat dur pe președinte și a exclus să dezbată acest subiect.

„Denumirea de New Mexico nu poate fi supusă dezbaterii – este denumirea noastră încă dinainte de existența Statelor Unite.”

Reamintim că Președintele Trump a redenumit în ultimul an:

Lacul Ontario în Lacul America;

Golful Mexic în Golful Americii;

Muntele Denali în Muntele McKinley;

Aeroportul Internațional Palm Beach în Aeroportul Internațional Președintele Donald J. Trump;

și-a adăugat numele pe fațada clădirii Centrului Kennedy.

Despre New Mexico

New Mexico a fost înființat ca o provincie spaniolă în 1598, care purta denumirea de Santa Fe de Nuevo Mexico. După ce Mexicul s-a proclamat independent în 1821, New Mexico a devenit teritoriu autonom după rebeliunea din 1837. În 1848, după Războiul Mexicano-American, a fost anexat de SUA. A fost admis ca stat american în Uniune din 1912.Are o populație de 2.125.498 de locuitori. Capitala statului este Santa Fe, iar cel mai mare oraș este Albuquerque.

Statul se caracterizează prin relieful muntos și cu climat temperat, arid și uscat în funcție de zone. Principalele atracții sunt muntele Shiprock, canionul Rio Grande George, Peșterile Carlsbad și deșertul White Sands National Park. Majoritatea populației votează cu Partidul Democrat. 49,9% din populație este hispanică sau latino, 35% este albă/non-hispanică, 11% este nativă/indigenă, iar 2% este afro-americană.

Trump aspiră la Imperialismul American

Pe lângă seria de hărți cu New America, Trump a postat o hartă cu întregul continent nord-american, inclusiv Canada, Groenlanda, Islanda, Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panama, Honduras, Guatemala, Jamaica, Belize și Mexic. Toate acestea sunt acoperite de steagul Statelor Unite ale Americii. Golful Mexic poartă în această hartă denumirea de Golful Americii.

Încă de la începutul celui de-al doilea mandat, Trunp a spus că-și dorește să anexeze Groenlanda, să recupereze Canalul Panama și să transforme Canada în cel de-al 51-lea stat american. Președintele a luat în considerare să inițieze operațiuni militare în Cuba pentru a răsturna regimul comunist.

Pe lângă hărți, Trump a postat pe The Truth Social și o fotografie în care participă la un skanderbeg demonstrativ alături de legendarul wrestler american Hulk Hogan, decedat anul trecut.

Sursa Foto: The Truth Social