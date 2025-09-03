Trump, despre prezența trupelor americane în Polonia și o nouă convorbire cu PUTIN, „în următoarele câteva zile”

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA și-ar putea spori numărul de militari prezenți în Polonia și a indicat că ar putea fi implementate mai multe sancțiuni financiare împotriva Rusiei, pe baza rezultatelor unei viitoare conversații cu președintele rus Vladimir Putin.

În timpul întrevederii cu președintele polonez Karol Nawrocki la Casa Albă, Trump a fost întrebat despre Putin și a spus că va purta „o conversație cu el foarte curând și voi ști cam ce vom face”.

Trump a spus că apelul ar putea avea loc „în următoarele câteva zile”.

Trump a spus că va menține – și va fi dispus să sporească – prezența trupelor americane în Polonia, conform Bloomberg.

„Vom pune mai mulți militari acolo, dacă vor”, a spus el miercuri, adăugând că „suntem foarte aliniați cu Polonia”.

Trump a spus că, deși SUA ar putea muta trupe din alte țări, nu s-a gândit să le retragă din Polonia, prezentând relația dintre cele două țări ca fiind „foarte specială”.

„Nici măcar nu ne-am gândit niciodată în termeni de retragere a militarilor din Polonia”, a spus Trump. „Ne gândim la asta în ceea ce privește alte țări, dar nu am ști niciodată unde. Suntem alături de Polonia până la capăt și vom ajuta Polonia să se protejeze”.

Trump: „Dacă suntem nemulțumiți, veți vedea că se întâmplă lucruri”

Întrebat despre motivul pentru care nu a dat curs amenințărilor din trecut de a impune o presiune economică suplimentară asupra Moscovei, Trump a menționat sancțiunile secundare împotriva Indiei, impuse de Administrația sa săptămâna trecută, din cauza achizițiile de petrol indiene din Rusia.

„Ai spune că nu s-a luat nicio măsură?” a spus Trump. „Numești asta nicio măsură, iar eu nu am declanșat încă faza a doua sau faza a treia.” „Știe care este poziția mea și va lua o decizie într-un fel sau altul”, a adăugat Trump mai târziu, vorbind despre Putin. „Oricare ar fi decizia lui, fie vom fi fericiți, fie nemulțumiți și dacă suntem nemulțumiți de asta, veți vedea că se întâmplă lucruri.”

Prima călătorie a lui Nawrocki în străinătate ca șef de stat

Pentru Nawrocki, vizita în SUA este prima sa călătorie în străinătate ca șef de stat, după ce a preluat funcția la începutul lunii august.

Nawrocki și Trump sunt așteptați să discute, pe lângă Ucraina, probleme de securitate și energie, potrivit consilierilor președintelui polonez. Trump a spus că cele două părți vor discuta și despre comerț.

„Cred că avem relații mai puternice ca niciodată”, a spus Nawrocki. „Cu militarii americani pe pământ polonez, devenim mai solizi și suntem în siguranță”, a adăugat el.

Varșovia și Washingtonul au fost aliați puternici în ultimul deceniu, Trump vizitând Polonia la începutul primului său mandat și întreținând relații bune cu predecesorul lui Nawrocki, Andrzej Duda. Relațiile s-au consolidat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.

În prezent, în Polonia se află aproximativ 10.000 de militari americani, iar Nawrocki este de așteptat să solicite angajamentul lui Trump de a-i menține acolo, pe fondul temerilor că ar putea încerca să reducă prezența forțelor armate americane în străinătate.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump spune că este dezamăgit de Vladimir Putin, dar nu este îngrijorat de relațiile tot mai apropiate dintre Rusia și China