Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei

Statele Unite s-au abținut de la a impune sancțiuni secundare Chinei, pentru sprijinul acordat de aceasta Rusiei în conflictul din Ucraina, deoarece negocierile comerciale mai ample continuă, a declarat marți Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO.

Președintele Donald Trump a amenințat că va impune sancțiuni cumpărătorilor de petrol rusesc dacă nu se va ajunge la un acord între Kiev și Moscova pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, care este acum în al patrulea an. Până acum, Casa Albă a impus taxe vamale doar Indiei, dar nu și Chinei, pentru achizițiile de țiței rusesc.

„Președintele Trump nu a impus taxe vamale Chinei pentru că aceste negocieri sunt în curs de desfășurare. Iar războiul din Ucraina face cu siguranță parte din această discuție”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat Bloomberg.

Ambasadorul SUA la NATO despre efectul taxelor vamale

„Nu sunt de acord că acestea nu ar fi eficiente”, a spus Whitaker, adăugând că ultima dată când Beijingul și Washingtonul au fost angajate într-o cursă a taxelor vamale, aceasta a culminat cu taxe de 145% de ambele părți.

„Nu acesta este modul în care se va rezolva situația atât în privința comerțului cu China, cât și în privința războiului dintre Rusia și Ucraina”, a adăugat el.

Whitaker a spus că, deși taxele vamale impuse Indiei „le-au schimbat calculele” cu privire la achizițiile de energie din Rusia, acestea „probabil că nu vor promova o relație mai strânsă în comerțul cu India”.

În ceea ce privește China, ambasadorul a subliniat că Trump „știe cu siguranță că are acele cărți de jucat” și poate impune taxe vamale dacă le consideră necesare.

Luna trecută, Trump a prelungit armistițiul comercial cu China pentru 90 de zile, în timp ce cele două părți discută și despre o potențială întâlnire a liderilor lor.

Franța și Germania fac presiuni pentru sancțiuni secundare

Comentariile evidențiază modul în care obiectivele lui Trump de a rezolva dezechilibrele comerciale cu SUA ar putea limita opțiunile sale în ceea ce privește modul de a pune capăt războiului din Ucraina, notează Bloomberg.

Franța și Germania fac presiuni pentru sancțiuni secundare, în contextul în care liderii lor își pierd răbdarea din cauza reticenței președintelui american de a-l confrunta în mod deschis pe președintele rus Vladimir Putin.

Joi, președintele francez Emmanuel Macron va găzdui un summit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și unii dintre aliații de top ai Ucrainei.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al avioanelor civile. Rutte: „La Londra sau la Tallinn, suntem cu toții pe flancul ESTIC acum”