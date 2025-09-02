Prima pagină » Știri externe » Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei

Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei

02 sept. 2025, 21:15, Știri externe
Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei

Statele Unite s-au abținut de la a impune sancțiuni secundare Chinei, pentru sprijinul acordat de aceasta Rusiei în conflictul din Ucraina, deoarece negocierile comerciale mai ample continuă, a declarat marți Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO.

Președintele Donald Trump a amenințat că va impune sancțiuni cumpărătorilor de petrol rusesc dacă nu se va ajunge la un acord între Kiev și Moscova pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, care este acum în al patrulea an. Până acum, Casa Albă a impus taxe vamale doar Indiei, dar nu și Chinei, pentru achizițiile de țiței rusesc.

„Președintele Trump nu a impus taxe vamale Chinei pentru că aceste negocieri sunt în curs de desfășurare. Iar războiul din Ucraina face cu siguranță parte din această discuție”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat Bloomberg.

Ambasadorul SUA la NATO despre efectul taxelor vamale

„Nu sunt de acord că acestea nu ar fi eficiente”, a spus Whitaker, adăugând că ultima dată când Beijingul și Washingtonul au fost angajate într-o cursă a taxelor vamale, aceasta a culminat cu taxe de 145% de ambele părți.

„Nu acesta este modul în care se va rezolva situația atât în privința comerțului cu China, cât și în privința războiului dintre Rusia și Ucraina”, a adăugat el.

Whitaker a spus că, deși taxele vamale impuse Indiei „le-au schimbat calculele” cu privire la achizițiile de energie din Rusia, acestea „probabil că nu vor promova o relație mai strânsă în comerțul cu India”.

În ceea ce privește China, ambasadorul a subliniat că Trump „știe cu siguranță că are acele cărți de jucat” și poate impune taxe vamale dacă le consideră necesare.

Luna trecută, Trump a prelungit armistițiul comercial cu China pentru 90 de zile, în timp ce cele două părți discută și despre o potențială întâlnire a liderilor lor.

Franța și Germania fac presiuni pentru sancțiuni secundare

Comentariile evidențiază modul în care obiectivele lui Trump de a rezolva dezechilibrele comerciale cu SUA ar putea limita opțiunile sale în ceea ce privește modul de a pune capăt războiului din Ucraina, notează Bloomberg.

Franța și Germania fac presiuni pentru sancțiuni secundare, în contextul în care liderii lor își pierd răbdarea din cauza reticenței președintelui american de a-l confrunta în mod deschis pe președintele rus Vladimir Putin.

Joi, președintele francez Emmanuel Macron va găzdui un summit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și unii dintre aliații de top ai Ucrainei.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al avioanelor civile. Rutte: „La Londra sau la Tallinn, suntem cu toții pe flancul ESTIC acum”

Rusia a semnat un nou contract cu China pentru livrarea de GAZE naturale. Moscova și Beijingul vor construi și un nou gazoduct

Citește și

EXTERNE Adrian Năstase, invitat să participe la parada de la Beijing. China comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial
21:44
Adrian Năstase, invitat să participe la parada de la Beijing. China comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial
EXTERNE Robert Fico anunță întărirea relațiilor economice ale Slovaciei cu Federația Rusă și le oferă accesul rușilor în UE / „Se scrie noua ordine mondială”
20:31
Robert Fico anunță întărirea relațiilor economice ale Slovaciei cu Federația Rusă și le oferă accesul rușilor în UE / „Se scrie noua ordine mondială”
EXTERNE NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al avioanelor civile. Rutte: „La Londra sau la Tallinn, suntem cu toții pe flancul ESTIC acum”
20:28
NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al avioanelor civile. Rutte: „La Londra sau la Tallinn, suntem cu toții pe flancul ESTIC acum”
POLITICĂ Președintele Consiliului European, primit la Cotroceni de Nicușor Dan
18:37
Președintele Consiliului European, primit la Cotroceni de Nicușor Dan
EXTERNE Omenirea comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, într-o atmosferă tensionată la nivel global
18:34
Omenirea comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, într-o atmosferă tensionată la nivel global
EXTERNE După o călătorie cu trenul blindat, Kim Jong Un a sosit la BEIJING, însoțit de fiica sa, „cel mai probabil” succesor al său
18:23
După o călătorie cu trenul blindat, Kim Jong Un a sosit la BEIJING, însoțit de fiica sa, „cel mai probabil” succesor al său
Mediafax
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Cancan.ro
Se mai face sau nu sezonul 10 de la Insula Iubirii?! Șefii Antena 1 au luat deja decizia și nu mai există cale de întoarcere
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte
Mediafax
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Cancan.ro
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Iancu Guda, despre reforma administraţiei locale: Ce avem acum datează de la Cuza
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
„Muntele de otravă” din România de care puțini au auzit. E bine să stai departe de acest loc: Acolo, oamenii mor de tineri
Evz.ro
Misterul de pe strada Miniș. „Casa Ororilor” din Titan, triplul asasinat care bântuie Bucureștiul după 27 de ani
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Peștele „extraterestru” cu cap transparent și ochi verzi care pândește în adâncurile oceanului
VIDEO Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reducere personalului din administrație
22:09
Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reducere personalului din administrație
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
ULTIMA ORĂ În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie
21:17
În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion: „Românii trebuie întrebați într-un REFERENDUM dacă sunt de acord cu cheltuielile militare”
21:00
George Simion: „Românii trebuie întrebați într-un REFERENDUM dacă sunt de acord cu cheltuielile militare”
MEDIU Ministrul Mediului: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre
20:33
Ministrul Mediului: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre
ACTUALITATE George Simion: „Dacă eram un om al SISTEMULUI, eram astăzi președinte sau un om ancorat într-o sinecură”
20:30
George Simion: „Dacă eram un om al SISTEMULUI, eram astăzi președinte sau un om ancorat într-o sinecură”