Trump devine primul președinte american în exercițiu cu propria semnătură pe bancnote, a anunțat Trezoreria SUA

Trump bate încă un record în istoria Statelor Unite. Departamentul Trezoreriei a anunțat joi că noile bancnote de 100 de dolari care vor fi tipărite în iunie 2026 vor purta semnătura lui Donald Trump.

Este pentru prima oară când bancnotele SUA vor purta semnătura unui președinte american în exercițiu. Semnătura va fi extinsă și în alte denominațiuni.

Biroul de Gravură și Imprimare al SUA este răspunzător pentru producția de bancnote. Monetăria SUA se ocupă de baterea monedei.

Trump: de la monedă de aur la bancnotele cu semnătura sa

Decizia a venit după ce la începutul lunii martie, o comisie federală pentru arte a aprobat crearea unei monede comemorative din aur de 24 de carate.

Purtând imaginea lui Trump, va celebra cea de-a 250-a aniversare a SUA.

În mod tradițional, bancnotele americane poartă doar semnăturile secretarului Trezoreriei SUA și al trezorierului.

Ce spune șeful Trezoreriei al SUA

Potrivit Associated Press, și semnătura șefului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, va apărea pe noile bancnote. Bessent a declarat recent:

„Nu există o cale mai puternică de a recunoaște realizările istorice în măreața noastră țară decât dolarii SUA purtând numele lui Trump”.

Michael Bordo, directorul Centrului Monetar și de Istorie Financiară de la Rutgers, a declarat:

„Nu știu dacă cumva el a încălcat vreo linie roșie legal din monent ce secretarul Trezoreriei are autoritatea de a decide semnătura cui apare pe bancnote”.

În 1862, Congresul a autorizat ca secretarul Trezoreriei să proiecteze și să tipărească bancnotele, cunoscute ca „dolarii verzi” în acei ani.

Trump redenunește instituții și nave de luptă

Trump a redenumit recent Institutul pentru Pace din SUA, clădirea de arte performative a Centrului Kennedy și nouă clasă de nave de luptă după numele său.

Opozanții democrați și activiștii continuă să-l critice pe președinte, în timp ce americanii de rând se confruntă cu scumpiri în magazinele alimentare și stațiile de benzinărie.

Războiul cu Iran, declanșat din 28 februarie 2026, a cauzat scumpiri masive la petrol și gaz.

Sursa Foto: The White House/Shutterstock

