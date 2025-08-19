Președintele american Donald Trump, care a făcut profit de 300.000 de dolari din vânzarea Bibliei la 60 de dolari fiecare exemplar online, a dezvăluit motivul pentru care vrea să se implice în negocierile de pace pentru încheierea războiului ruso-ucrainean: Vrea să ajungă în Rai!
Președintele american speră că va primi și Premiul Nobel pentru Pace după ce a a declarat că are un plan „infailibil” pentru a contribui la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
El a amintit numărul mare de victime, în special printre civili, și a spus că vrea să oprească „carnagiul”.
„Nu e o mișcare complet altruistă pentru că tot aud de la oameni nemulțumiți că nu voi fi pe lista VIP când voi încerca să ajung în Rai – dar eu știu că voi fi pe lista Sfântului Petru dacă pun capăt războiului! Am bilet dus asigurat!”, a spus președintele pe platforma de socializare, Truth Social.
El a mai declarat și pentru Fox News printr-un interviu telefonic că își dorește să ajungă în Rai, dar că nu a făcut suficient de mult „bine”.
„Dacă o să ajung în Rai, asta o să fie motivul. Am salvat numeroase vieți după ce am oprit războiul dintre India și Pakistan. Ar fi rezultat un război nuclear total”, a spus președintele, care a repetat în mod constant că a oprit șase războaie de la începerea celui de-al doilea mandat al său.
Publicația New York Times scrie că administrația Trump pretinde că a ajutat la stoparea următoarelor războaie:
Sursa Foto: Profimedia
Autorul recomandă: PRINS pe microfon – Trump îi șoptește lui Macron: „Cred că vrea să facă o înțelegere” (VIDEO)