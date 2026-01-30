Prima pagină » Vremea » Final de iarnă atipic, cu temperaturi peste normal în toată țara. Prognoza ANM actualizată până în luna martie 2026

Final de iarnă atipic, cu temperaturi peste normal în toată țara. Prognoza ANM actualizată până în luna martie 2026

Mihai Tănase
30 ian. 2026, 09:05, Vremea
Final de iarnă atipic, cu temperaturi peste normal în toată țara. Prognoza ANM actualizată până în luna martie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 2 februarie – 2 martie 2026, care indică temperaturi mai ridicate decât mediile climatologice în aproape toată țara, alături de episoade cu precipitații peste normal, în special la jumătatea lunii februarie.

Potrivit meteorologilor ANM, finalul de iarnă 2026 va fi mai blând decât în mod obișnuit, cu temperaturi ridicate și episoade de precipitații frecvente, un context meteorologic care ar putea influența atât agricultura, cât și condițiile de trafic și activitățile zilnice.

Iată cum arată prognoza meteo actualizată până în luna martie:

Săptămâna 2 – 9 februarie

În acest interval, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și local în sudul țării. În extremitatea de nord-est, temperaturile vor fi ușor mai coborâte, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor normale.

Foto: ANM

Foto: ANM

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi local deficitar în zonele montane, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normalul climatologic.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 9 – 16 februarie

Temperaturile medii vor depăși valorile normale ale perioadei în aproape toate regiunile.

Foto: ANM

Foto: ANM

ANM estimează, de asemenea, un regim pluviometric excedentar la nivel național, cu cele mai importante cantități de precipitații înregistrate în sudul țării.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 16 – 23 februarie

Și în această săptămână, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării.

Foto: ANM

Foto: ANM

Cantitățile de precipitații vor fi ușor peste media climatologică în toate regiunile, menținând un regim pluviometric excedentar.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 23 februarie – 2 martie

Finalul intervalului analizat va aduce temperaturi medii ușor peste cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

Foto: ANM

Foto: ANM

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de valorile normale, în cea mai mare parte a țării.

Foto: ANM

Foto: ANM

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Cancan.ro
Milionarul din România care s-a declarat 'sărac' în instanță ca să scape de pensia alimentară. Judecătorii i-au descoperit averea uriașă!
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nimeni nu a vrut acest Audi A6, condus de Klaus Iohannis când era primar. Acum e scos la licitație cu 3.500 euro
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce este „moartă” Marea Moartă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe