Final de iarnă atipic, cu temperaturi peste normal în toată țara. Prognoza ANM actualizată până în luna martie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 2 februarie – 2 martie 2026, care indică temperaturi mai ridicate decât mediile climatologice în aproape toată țara, alături de episoade cu precipitații peste normal, în special la jumătatea lunii februarie.

Potrivit meteorologilor ANM, finalul de iarnă 2026 va fi mai blând decât în mod obișnuit, cu temperaturi ridicate și episoade de precipitații frecvente, un context meteorologic care ar putea influența atât agricultura, cât și condițiile de trafic și activitățile zilnice.

Iată cum arată prognoza meteo actualizată până în luna martie:

Săptămâna 2 – 9 februarie

În acest interval, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și local în sudul țării. În extremitatea de nord-est, temperaturile vor fi ușor mai coborâte, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor normale.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi local deficitar în zonele montane, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normalul climatologic.

Săptămâna 9 – 16 februarie

Temperaturile medii vor depăși valorile normale ale perioadei în aproape toate regiunile.

ANM estimează, de asemenea, un regim pluviometric excedentar la nivel național, cu cele mai importante cantități de precipitații înregistrate în sudul țării.

Săptămâna 16 – 23 februarie

Și în această săptămână, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor peste media climatologică în toate regiunile, menținând un regim pluviometric excedentar.

Săptămâna 23 februarie – 2 martie

Finalul intervalului analizat va aduce temperaturi medii ușor peste cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de valorile normale, în cea mai mare parte a țării.