12 aug. 2025, 09:33, Știri externe
Trump este încrezător înainte de întrevederea cu Putin: În războiul din Ucraina, ambele părți beligerante vor ceda TERITORII

Președintele american Donald Trump susține că atât Moscova cât și Kievul trebuie să facă concesii teritoriale dacă vor să încheie războiul din Ucraina.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor să discute cu Trump înainte de summitul programat vineri cu Putin în Alaska, pe fondul temerilor că Washingtonul ar putea dicta termeni de pace nefavorabili Ucrainei.

Trump însă nu vede legătura și se arată încrezător în propria capacitate de negociere, relatează Reuters.

„Acesta este testul suprem. Voi ști din primele două minute dacă există cale de progres în discuțiile pe tema păcii din Ucraina. Nimic nu e garantat. S-ar putea în final să plec și să spun: mult noroc. Și acesta va fi sfârșitul discuției, pentru că voi ști că nu se poate rezolva pentru moment”, a declarat Trump.

În privința teritoriului ocupat în Ucraina de ruși, președintele american are speranța că acesta va fi parțial returnat Kievului.

„În toate discuțiile private pe care le-am purtat cu înalți oficiali din cadrul armatei, știu că Rusia a ocupat un teritoriu vast din Ucraina. Ei bine, vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu”, a subliniat Trump.

Reprezentanta politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, nu vede discuțiile cu Rusia constructive.

„În măsura în care Rusia nu a fost de acord cu un armistițiu complet și necondiționat, nici măcar nu ar trebui să discutăm despre concesii. Ce trebuie impus, în ordinea următoare: un armistițiu imediat, un sistem eficient de monitorizare și garanții puternice de securitate”, transmite Kallas.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a salutat eforturile diplomatice întreprinse de Trump, dar a subliniat un aspect important.

„Pacea trebuie construită împreună cu Ucraina, nu impusă acesteia”, punctează Starmer.

