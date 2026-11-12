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Războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns până în Marea Baltică. O dronă ucraineană a lovit o navă de război rusească în Golful Finlandei

Războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns până în Marea Baltică. O dronă ucraineană a lovit o navă de război rusească în Golful Finlandei
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O dronă ucraineană a lovit o navă a marinei ruse în apele internaționale din Golful Finlandei. Serviciul de Securitate (SBU) al Ucrainei a declarat că a vizat nava Naro-Fominsk în cadrul unei operațiuni mai ample cu drone împotriva depozitului de petrol Ust-Luga al Rusiei, de pe coasta Mării Baltice, relatează BBC.

Atacul, considerat a fi prima dată când dronele ucrainene au atacat o navă rusească într-o zonă a Mării Baltice deschisă traficului maritim civil, a ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca Ucraina să își extindă loviturile.

Finlanda, unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai Kievului, a descris incidentul ca fiind un rezultat direct al războiului continuu și amplu al Rusiei. Armata finlandeză a oferit puține detalii despre incident, dar se pare că acesta a avut loc într-o porțiune îngustă, la o distanță considerabilă de coasta finlandeză.

Ministrul de externe al țării, Elina Valtonen, a afirmat cu tărie că situația din Marea Baltică rămâne stabilă și sigură și că nu există nicio amenințare la adresa traficului maritim.

Serviciul de Securitate ucrainean a descris nava rusească drept o corvetă mică de tip Buyan-M, care transporta rachete de croazieră Kalibr și Oniks. Au existat, de asemenea, rapoarte neconfirmate despre distrugerea unor elicoptere de luptă rusești.

Martin Herem, ministrul apărării din Estonia, țară care are deschidere la Golful Finlandei, a declarat pentru postul public de televiziune ERR că nava a fost lovită miercuri în jurul orei 05:30, dar nu a precizat cum a fost atacată: „Știm că ulterior a ieșit fum din navă. Nava însăși s-a întors spre Sankt Petersburg”.

Numărul victimelor sau al pagubelor suferite de nava marinei ruse rămâne neclar, iar Moscova oferă rareori astfel de detalii.

„Flota Mării Baltice a fost neatinsă până în acest moment, dar se pare că a existat o fereastră de oportunitate pentru Ucraina și, pe bună dreptate, au încercat să o folosească”, a declarat analistul militar Emil Kastehelmi, cofondator al grupului de monitorizare Black Bird.

Navele rusești și ucrainene au fost în mod repetat ținte în Marea Neagră de la începutul invaziei în februarie 2022, însă atacul de miercuri din Marea Baltică este fără precedent.

Martin Herem, ministrul apărării din Estonia, a declarat că dronele ucrainene au atacat regiunea Ust-Luga de la miezul nopții până în jurul orei 06:00, iar dronele au zburat în mare parte în apropierea graniței cu Estonia, dar în spațiul aerian rusesc.

Cu toate acestea, ministrul estonian a adăugat că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian estonian din Letonia și apoi s-a îndreptat spre Rusia. Avioane NATO cu baza în statele baltice se aflau în aer la momentul respectiv, dar Herem a declarat că nu au încercat să distrugă drona din motive de siguranță.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhiy Tykhyy, a declarat miercuri seară că acuzațiile Moscovei conform cărora Kievul a folosit spațiul aerian al statelor baltice pentru a ataca Rusia sunt „nefondate”, deși a recunoscut că „ar putea avea loc incidente atunci când Rusia deviază drone din spațiul său aerian folosind războiul electronic”.

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