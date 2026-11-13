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Nazare a trimis o adresă urgentă. Ministerele au termen până astăzi să își justifice cheltuielile pentru 2027

Nazare a trimis o adresă urgentă. Ministerele au termen până astăzi să își justifice cheltuielile pentru 2027
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis vineri că ministerele trebuie să comunice până azi, 13 noiembrie, propunerile pentru limite de cheltuieli pentru anul viitor. Acesta a avertizat și că bugetul pe 2027 este condiționat de fondurile PNRR.

Concret, ministrul Finanțelor vrea ca toate solicitările de buget pentru anul 2027 să vină cu justificări care să explice necesitatea cheltuielilor.

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Alexandru Nazare a declarat că Ministerul de Finanțe are nevoie de o situație completă asupra solicitărilor instituțiilor înainte de a propune Guvernului limitele în care se poate încadra viitorul buget, Ministrul a punctat că în aplicația eBuget NG, în care se pregătește bugetul pe 2027, mai sunt încă informații de completat.

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„Conform calendarului actualizat, comunicat în ședința de Guvern, noul termen pentru finalizarea și transmiterea către Ministerul Finanțelor a tuturor propunerilor de limite de cheltuieli este 13 noiembrie. Mai sunt informații de completat și propuneri care nu au fost încă transferate pentru analiză. Avem nevoie de o imagine completă asupra solicitărilor instituțiilor înainte de a propune Guvernului limitele în care vor fi construite bugetele”, se arată în mesajul publicat de ministrul Nazare.

„Cel mai important buget din ultimii ani”

Oficialul a caracterizat bugetul pe 2027 drept „cel mai important buget din ultimii ani”. Astfel, bugetul este condiționat de încadrarea în deficitul propus pentru anul curent și de încasarea fondurilor europene aferente ultimelor cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Bugetul pentru 2027 depinde și de modul în care închidem acest an. Scenariul aferent țintei de deficit cash de 6,2% din PIB pentru 2026 include încasarea până la 31 decembrie a sumelor aferente cererilor de plată nr. 5 și nr. 6 din PNRR, aflate în evaluare și în discuție cu Comisia Europeană. Nivelul sumelor efectiv încasate și eventualul impact asupra deficitului vor conta în fundamentarea bugetului de anul viitor”, a mai notat ministrul.

Vine un nou hop al agențiilor de rating

În context, acesta a atras atenția și asupra viitoarelor evaluări ale agențiilor de rating, menționând că execuția bugetară pe 2026 va fi un reper vital pentru evaluarea solvabilității statului.

„În prima parte a anului viitor urmează noi evaluări ale agențiilor de rating. Bugetul pentru 2027 și rezultatele execuției din acest an vor fi repere importante atât pentru agenții, cât și pentru investitori. Vor conta realismul veniturilor estimate, măsurile care susțin reducerea deficitului și capacitatea de a respecta ceea ce ne asumăm”, a  conchis Alexandru Nazare.

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