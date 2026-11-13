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Părinții și elevii unui liceu de prestigiu, disperați din cauza unuia dintre școlari care a venit cu un cuțit în sala de clasă

Părinții și elevii unui liceu de prestigiu, disperați din cauza unuia dintre școlari care a venit cu un cuțit în sala de clasă
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Atmosfera de la Liceul Nikolaus Lenau, din Timișoara, unde a învățat laureata Premiului Nobel, Herta Muller, stă pe un butoi cu pulbere. Elevii unei clase și părinții cer cu disperare ca un copil să fie mutat la o altă școală. După ce elevul a venit la clasă cu un cuțit și i-a fost scăzută nota la purtare, tatăl a dat școala în judecată. Instanța i-a dat dreptate părintelui, iar elevul a fost reevaluat, nota crescându-i miraculos. De remarcat, este faptul că avocatul care s-a ocupat de caz este angajatul firmei deținute de fostul prefect USR de Timiș, Paul Finta.

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Elevul de clasa a VIII-a a mers recent cu un cuțit la școală, s-a fotografiat cu el și a postat imaginile pe Tik Tok, cu mesajul că el e cel mai șmecher. Ulterior, a declarat că acel cuțit era de jucărie și că nu-i aparținea. Părinții au cerut ca elevul să fie mutat, însă conducerea școlii refuză să ia măsuri. Elevii sunt revoltați și vor să protesteze în stradă.

Scrisoarea elevilor care cer să meargă la școală în siguranță

Astăzi vreau să vorbesc în numele elevilor, deoarece consider că, în toată această situație, punctul nostru de vedere nu a fost suficient luat în considerare. Avem dreptul să ne exprimăm opiniile și să fim ascultați, mai ales atunci când deciziile luate ne afectează direct.

Se vorbește mult despre copilul implicat, despre faptul că acel cuțit nu ar fi fost al lui și despre motivul pentru care nu ar trebui mutat. Dar oare cine s-a gândit și la noi? Cine ne-a întrebat cum ne simțim după acest incident sau dacă mai avem aceeași încredere că școala este un loc sigur?”, se arată în scrisoare.

Elevii își fac griji pentru siguranța lor

Înțelegem că fiecare părinte își apără copilul, însă trebuie să înțelegem și că siguranța tuturor elevilor este la fel de importantă. Chiar dacă acel cuțit nu îi aparținea, faptul că a ajuns într-un spațiu în care ar trebui să fim protejați este suficient de grav încât să nu fie tratat cu indiferență. Noi venim la școală pentru a învăța și pentru a ne construi un viitor, nu pentru a ne face griji în privința siguranței noastre. Nu putem trece pur și simplu peste un asemenea incident ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Din punctul nostru de vedere, elevul respectiv nu ar mai trebui să continue la școala noastră, iar mutarea lui la o altă unitate de învățământ ar trebui luată foarte serios în considerare. Nu cerem acest lucru din răzbunare, ci pentru că vrem să știm că siguranța noastră este o prioritate”, atrag atenția elevii.

Elevii cer să fie ascultați și protejați

Nu trebuie să uităm că și noi suntem parte din această comunitate școlară, iar opiniile noastre nu ar trebui ignorate doar pentru că suntem elevi. În încheiere, vreau să transmit un mesaj simplu: nu cerem privilegii și nici să fim puși mai presus decât alții. Cerem să fim ascultați, respectați și protejați.

Pentru că o școală sigură nu înseamnă doar un loc în care mergem să învățăm, ci un loc în care fiecare elev poate veni fără teamă’‘, incheie elevii scrisoarea transmisă conducerii liceului.

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