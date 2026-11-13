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Nicușor Dan, la Summitul de la Dublin: „România susține în continuare Ucraina și integrarea europeană a Republicii Moldova”

Olga Borșcevschi
Nicușor Dan, la Summitul de la Dublin: „România susține în continuare Ucraina și integrarea europeană a Republicii Moldova”
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Președintele Nicușor Dan a vorbit la Dublin despre securitatea europeană, sprijinul pentru Ucraina, combaterea amenințărilor hibride și integrarea europeană a Republicii Moldova, în cadrul celui de-al 9-lea Summit al Comunității Politice Europene.

Șeful statului a participat la cel de-al 9-lea Summit al Comunității Politice Europene, organizat la Dublin, unde au fost discutate provocările de securitate ale Europei, competitivitatea, conectivitatea strategică și reziliența democratică.

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„Provocările europene comune fac necesar un răspuns coordonat: o securitate mai puternică, o competitivitate sporită, conectivitate strategică și reziliență democratică. Sunt teme importante pentru România și pentru toate statele europene, pe care le-am discutat ieri (n.r – joi), la Dublin, în cadrul celui de-al 9-lea Summit al Comunității Politice Europene”, a transmis, vineri, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan avertizează asupra amenințărilor hibride și interferențelor străine

Nicușor Dan a subliniat că o Europă mai puternică, mai sigură și mai bine conectată depinde de deciziile și acțiunile comune ale statelor membre, cu o atenție specială acordată Flancului Estic.

„Trebuie să susținem în continuare Ucraina pentru obținerea unei păci juste și durabile, consolidându-ne în același timp capacitatea colectivă de a contracara amenințările hibride, interferențele străine și manipularea informațiilor”, a adăugat el.

Discuțiile de la summit au vizat și viitorul securității europene, cooperarea împotriva traficului de droguri și o abordare coordonată a migrației.

De asemenea, la reuniunea Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru „securitatea, reziliența și integrarea europeană” a țării vecine.

„Calea europeană a Republicii Moldova este o prioritate comună și o investiție strategică în stabilitatea regiunii noastre și a întregului continent”, a mai spus Nicușor Dan.

Comentarii 3
  • Cib Cia

    Nicușor consideră ca , în șapă de lemn fiind, putem în continuare arunca bani pe fereastra lui Zekenski. Atât îl duce capul. Nu sa stea la locul lui și să declare neutralitatea în conflict, nu, să aruncăm banii și să creăm condițiile să ne luăm și niște bombe în cap la o adică. Și atunci o să zică iar ca ne-au atacat rușii din senin.

  • Dumitru Amarghioalei

    Dar de romani cand o sa te ocupi, marioneta lui Zelenski si a establishmentului european ?
    De cand ii presedinte, nu a fost exprimare publica sa nu spuna ca sustine Ucraina pana la capat si Republica Moldova .

  • Maria Pal.

    Este ca un roboțel setat să spună doar aceste lucruri….

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