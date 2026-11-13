Nicușor Dan, la Summitul de la Dublin: „România susține în continuare Ucraina și integrarea europeană a Republicii Moldova”

Președintele Nicușor Dan a vorbit la Dublin despre securitatea europeană, sprijinul pentru Ucraina, combaterea amenințărilor hibride și integrarea europeană a Republicii Moldova, în cadrul celui de-al 9-lea Summit al Comunității Politice Europene.

Șeful statului a participat la cel de-al 9-lea Summit al Comunității Politice Europene, organizat la Dublin, unde au fost discutate provocările de securitate ale Europei, competitivitatea, conectivitatea strategică și reziliența democratică.

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„Provocările europene comune fac necesar un răspuns coordonat: o securitate mai puternică, o competitivitate sporită, conectivitate strategică și reziliență democratică. Sunt teme importante pentru România și pentru toate statele europene, pe care le-am discutat ieri (n.r – joi), la Dublin, în cadrul celui de-al 9-lea Summit al Comunității Politice Europene”, a transmis, vineri, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan avertizează asupra amenințărilor hibride și interferențelor străine

Nicușor Dan a subliniat că o Europă mai puternică, mai sigură și mai bine conectată depinde de deciziile și acțiunile comune ale statelor membre, cu o atenție specială acordată Flancului Estic.

„Trebuie să susținem în continuare Ucraina pentru obținerea unei păci juste și durabile, consolidându-ne în același timp capacitatea colectivă de a contracara amenințările hibride, interferențele străine și manipularea informațiilor”, a adăugat el.

Discuțiile de la summit au vizat și viitorul securității europene, cooperarea împotriva traficului de droguri și o abordare coordonată a migrației.

De asemenea, la reuniunea Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru „securitatea, reziliența și integrarea europeană” a țării vecine.

„Calea europeană a Republicii Moldova este o prioritate comună și o investiție strategică în stabilitatea regiunii noastre și a întregului continent”, a mai spus Nicușor Dan.