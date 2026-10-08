Trump ia în calcul o nouă ofensivă împotriva Iranului înaintea alegerilor din SUA. Pentagonul analizează inclusiv atacarea infrastructurii energetice

Donald Trump ia în calcul noi lovituri militare asupra Iranului înaintea alegerilor din 3 noiembrie. Pentagonul pregătește mai multe scenarii, de la atacuri limitate la operațiuni de amploare. Washingtonul se teme de o nouă explozie a prețurilor petrolului.

Administrația Trump a cerut Pentagonului să elaboreze planuri pentru o posibilă nouă ofensivă împotriva Iranului, care ar putea fi lansată chiar înaintea alegerilor legislative americane din 3 noiembrie, potrivit The Telegraph.

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Deși pregătirile militare sunt în desfășurare, liderul de la Casa Albă nu a autorizat deocamdată o nouă operațiune. Atât amploarea atacurilor, cât și obiectivele care ar putea fi vizate rămân subiectul unor evaluări în interiorul administrației.

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM), responsabil de operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, lucrează la identificarea variantelor care ar putea fi prezentate președintelui pentru o eventuală intervenție.

Discuțiile au loc într-un moment sensibil pentru Washington, care încearcă să mențină presiunea militară și economică asupra Teheranului, fără să închidă complet posibilitatea unei soluții diplomatice.

În paralel, administrația americană continuă contactele indirecte cu autoritățile iraniene, însă divergențele privind programul nuclear, sancțiunile și securitatea navigației prin strâmtoarea Ormuz împiedică, deocamdată, un acord care să pună capăt definitiv acestui război.

Trump ar putea ordona atacurile înainte de alegeri. Prețul benzinei, o problemă pentru republicani

Calendarul unei eventuale operațiuni militare este strâns legat de situația politică internă din Statele Unite, unde republicanii se pregătesc pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial.

Potrivit oficialilor citați de The Atlantic, una dintre principalele preocupări ale administrației Trump este creșterea prețurilor la carburanți, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu și de incertitudinile privind transporturile de petrol.

Scumpirea benzinei reprezintă un subiect sensibil pentru alegătorii americani, iar candidații republicani se tem că nemulțumirea populației față de costul vieții le-ar putea afecta rezultatele electorale.

În acest context, unii oficiali de la Washington consideră că o operațiune militară limitată împotriva Iranului i-ar putea permite președintelui Trump să transmită un mesaj de fermitate și să prezinte acțiunea drept un succes strategic.

O asemenea intervenție ar putea deveni un element central al discursului republican în ultimele săptămâni ale campaniei electorale.

Calculele politice sunt însă complicate de riscurile unei noi escaladări militare.

Chiar și susținătorii unor lovituri limitate admit că acestea nu ar garanta reluarea negocierilor cu Teheranul, redeschiderea rapidă a strâmtorii Ormuz sau reducerea prețurilor la benzină. Dimpotrivă, o reacție militară puternică a Iranului ar putea prelungi conflictul și ar readuce războiul în centrul dezbaterii electorale americane, într-un moment în care administrația încearcă să convingă populația că poate stabiliza economia.

Pentagonul pregătește inclusiv atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene

Planificarea militară americană nu se limitează la perioada premergătoare scrutinului din noiembrie. Pentagonul analizează și posibilitatea reluării unor operațiuni de amploare după alegeri, inclusiv scenarii care presupun lovirea infrastructurii energetice a Iranului.

Variantele aflate în discuție diferă considerabil, de la atacuri punctuale asupra unor obiective selectate până la o campanie militară extinsă, cu efecte potențial majore asupra economiei iraniene.

Publicația Axios a relatat, la rândul său, că Pentagonul a solicitat CENTCOM să finalizeze pregătirile pentru eventuale operațiuni militare majore împotriva Teheranului.

Trump ar fi discutat în ultimele săptămâni despre posibilitatea unei noi ofensive după 3 noiembrie, fără să renunțe însă la opțiunea negocierilor.

Unul dintre principalele obstacole diplomatice rămâne statutul strâmtorii Ormuz, rută maritimă strategică pentru transportul mondial de petrol. Orice perturbare suplimentară a navigației prin această zonă ar putea avea consecințe economice dincolo de Orientul Mijlociu.

În același timp, o nouă ofensivă americană ar expune riscurilor aproximativ 50.000 de militari ai Statelor Unite desfășurați în regiune, precum și statele aliate Washingtonului din Golful Persic.

Iranul ar putea riposta prin atacuri asupra bazelor americane, a Israelului sau a instalațiilor energetice și portuare din țările vecine, extinzând confruntarea militară.

O preocupare majoră a administrației americane este și reacția piețelor internaționale.

Reluarea bombardamentelor ar putea provoca o nouă creștere a cotațiilor petrolului, cu efecte directe asupra prețurilor carburanților din Statele Unite. Un asemenea scenariu ar contrazice tocmai unul dintre obiectivele politice atribuite unei eventuale intervenții înaintea alegerilor: diminuarea presiunii economice asupra populației americane.