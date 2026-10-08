Prima pagină » Știri externe » Trump ia în calcul o nouă ofensivă împotriva Iranului înaintea alegerilor din SUA. Pentagonul analizează inclusiv atacarea infrastructurii energetice

Trump ia în calcul o nouă ofensivă împotriva Iranului înaintea alegerilor din SUA. Pentagonul analizează inclusiv atacarea infrastructurii energetice

Trump ia în calcul o nouă ofensivă împotriva Iranului înaintea alegerilor din SUA. Pentagonul analizează inclusiv atacarea infrastructurii energetice
Donald Trump - Foto: Facebook
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump ia în calcul noi lovituri militare asupra Iranului înaintea alegerilor din 3 noiembrie. Pentagonul pregătește mai multe scenarii, de la atacuri limitate la operațiuni de amploare. Washingtonul se teme de o nouă explozie a prețurilor petrolului.

Administrația Trump a cerut Pentagonului să elaboreze planuri pentru o posibilă nouă ofensivă împotriva Iranului, care ar putea fi lansată chiar înaintea alegerilor legislative americane din 3 noiembrie, potrivit The Telegraph.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Deși pregătirile militare sunt în desfășurare, liderul de la Casa Albă nu a autorizat deocamdată o nouă operațiune. Atât amploarea atacurilor, cât și obiectivele care ar putea fi vizate rămân subiectul unor evaluări în interiorul administrației.

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM), responsabil de operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, lucrează la identificarea variantelor care ar putea fi prezentate președintelui pentru o eventuală intervenție.

Discuțiile au loc într-un moment sensibil pentru Washington, care încearcă să mențină presiunea militară și economică asupra Teheranului, fără să închidă complet posibilitatea unei soluții diplomatice.

În paralel, administrația americană continuă contactele indirecte cu autoritățile iraniene, însă divergențele privind programul nuclear, sancțiunile și securitatea navigației prin strâmtoarea Ormuz împiedică, deocamdată, un acord care să pună capăt definitiv acestui război.

Trump ar putea ordona atacurile înainte de alegeri. Prețul benzinei, o problemă pentru republicani

Calendarul unei eventuale operațiuni militare este strâns legat de situația politică internă din Statele Unite, unde republicanii se pregătesc pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial.

Potrivit oficialilor citați de The Atlantic, una dintre principalele preocupări ale administrației Trump este creșterea prețurilor la carburanți, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu și de incertitudinile privind transporturile de petrol.

Scumpirea benzinei reprezintă un subiect sensibil pentru alegătorii americani, iar candidații republicani se tem că nemulțumirea populației față de costul vieții le-ar putea afecta rezultatele electorale.

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

În acest context, unii oficiali de la Washington consideră că o operațiune militară limitată împotriva Iranului i-ar putea permite președintelui Trump să transmită un mesaj de fermitate și să prezinte acțiunea drept un succes strategic.

O asemenea intervenție ar putea deveni un element central al discursului republican în ultimele săptămâni ale campaniei electorale.

Calculele politice sunt însă complicate de riscurile unei noi escaladări militare.

Chiar și susținătorii unor lovituri limitate admit că acestea nu ar garanta reluarea negocierilor cu Teheranul, redeschiderea rapidă a strâmtorii Ormuz sau reducerea prețurilor la benzină. Dimpotrivă, o reacție militară puternică a Iranului ar putea prelungi conflictul și ar readuce războiul în centrul dezbaterii electorale americane, într-un moment în care administrația încearcă să convingă populația că poate stabiliza economia.

Pentagonul pregătește inclusiv atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene

Planificarea militară americană nu se limitează la perioada premergătoare scrutinului din noiembrie. Pentagonul analizează și posibilitatea reluării unor operațiuni de amploare după alegeri, inclusiv scenarii care presupun lovirea infrastructurii energetice a Iranului.

Variantele aflate în discuție diferă considerabil, de la atacuri punctuale asupra unor obiective selectate până la o campanie militară extinsă, cu efecte potențial majore asupra economiei iraniene.

Publicația Axios a relatat, la rândul său, că Pentagonul a solicitat CENTCOM să finalizeze pregătirile pentru eventuale operațiuni militare majore împotriva Teheranului.

Trump ar fi discutat în ultimele săptămâni despre posibilitatea unei noi ofensive după 3 noiembrie, fără să renunțe însă la opțiunea negocierilor.

August 7, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump makes remarks to the press pool after looking over charts detailing alleged monthly Bureau of Labor Statistics (BLS) monthly jobs revisions and overestimates in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Thursday, August 7, 2025 (Credit Image: © Yuri Gripas – Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Press Wire)

Unul dintre principalele obstacole diplomatice rămâne statutul strâmtorii Ormuz, rută maritimă strategică pentru transportul mondial de petrol. Orice perturbare suplimentară a navigației prin această zonă ar putea avea consecințe economice dincolo de Orientul Mijlociu.

În același timp, o nouă ofensivă americană ar expune riscurilor aproximativ 50.000 de militari ai Statelor Unite desfășurați în regiune, precum și statele aliate Washingtonului din Golful Persic.

Iranul ar putea riposta prin atacuri asupra bazelor americane, a Israelului sau a instalațiilor energetice și portuare din țările vecine, extinzând confruntarea militară.

O preocupare majoră a administrației americane este și reacția piețelor internaționale.

Reluarea bombardamentelor ar putea provoca o nouă creștere a cotațiilor petrolului, cu efecte directe asupra prețurilor carburanților din Statele Unite. Un asemenea scenariu ar contrazice tocmai unul dintre obiectivele politice atribuite unei eventuale intervenții înaintea alegerilor: diminuarea presiunii economice asupra populației americane.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Cum ar reacționa NATO în fața unui atac al Rusiei și care ar putea fi principala problemă a Alianței Nord-Atlantice
09:00
Cum ar reacționa NATO în fața unui atac al Rusiei și care ar putea fi principala problemă a Alianței Nord-Atlantice
FLASH NEWS Donald Trump îl decorează pe Elon Musk pentru merite în știință. Miliardarul revine în grațiile Casei Albe după scandalul din 2025. Pentagonul îi încredințează o nouă misiune
08:13
Donald Trump îl decorează pe Elon Musk pentru merite în știință. Miliardarul revine în grațiile Casei Albe după scandalul din 2025. Pentagonul îi încredințează o nouă misiune
FLASH NEWS Tiffany Trump a atras toate privirile după ce a publicat fotografii din vacanță în costum de baie. Cum arată fiica lui Donald Trump la 32 de ani
07:31
Tiffany Trump a atras toate privirile după ce a publicat fotografii din vacanță în costum de baie. Cum arată fiica lui Donald Trump la 32 de ani
VIDEO Trump acuză Rusia că „nu spune prea multe” despre ciumă, cum a făcut și China la începutul pandemiei COVID-19
23:12
Trump acuză Rusia că „nu spune prea multe” despre ciumă, cum a făcut și China la începutul pandemiei COVID-19
FLASH NEWS Rubio cere Europei să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărare. Grecia, dată drept exemplu
22:36
Rubio cere Europei să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărare. Grecia, dată drept exemplu
FLASH NEWS Trump se dezice de doi consilieri care au oferit consultanță electorală unui guvern pro-rus din Bosnia și Herțegovina
21:56
Trump se dezice de doi consilieri care au oferit consultanță electorală unui guvern pro-rus din Bosnia și Herțegovina
Mediafax
BALA 2, încă un VIS frumos. Ar putea scoate România din criză, dar a fost SUSPENDAT deocamdată
Digi24
UE se pregătește în tăcere pentru scenariul de coșmar al unui atac hibrid cu victime. „Lui Putin nu-i pasă”
Cancan.ro
Spoiler suprem Insula Iubirii 2026 | Cum se întorc Prințul Marco și 'prințesa' Bianca: împreună sau separat? Imagine realizată pe aeroport, la revenirea în România
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Click
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta”
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Cancan.ro
Am aflat numele complet al 'Prințesei' Bianca Ghiurcă. Care e prenumele 'secret' pe care nu-l spune nimănui. A fost botezată după un celebru personaj de desene animate
Ce se întâmplă doctore
Semnele discrete ale unui AVC pe care mulți le pun pe seama oboselii. Pot dispărea în câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Remediile din orice bucătărie care pot calma tusea fără medicamente
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!

Cele mai noi

Trimite acest link pe