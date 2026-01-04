Trump îi transmite președintelui Columbiei „să-și păzească fundul”. Următoarele ținte ale expansiunii SUA: Columbia și Cuba

Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul său columbian Gustavo Petro că „să-și păzească fundul” .
Avertismentul l-a dat după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro.
Administrația SUA acuză Columbia de producția și traficarea cocainei.
„El produce cocaină și o trimite în Statele Unite, așa că îi spun să-și păzească fundul”, a spus Trump în conferința de presă.
Gustavo Petro a fost printre liderii sud-americani care a denunțat acțiunea SUA ca „asalt asupra suveranității” Americii de Sud și crede că ar putea rezulta o criză umanitară. Președintele Columbiei, care a propus chiar legalizarea cocainei, spunând că nu este mai periculoasă decât alcoolul, nu se declară îngrijorat de repercursiunile atacurilor SUA asupra vecinului său.
Trump susține că Petro are fabrici de cocaină, iar despre Cuba, o altă potențială țintă a SUA, o descrie ca „o națiune eșuată”. Președintele SUA a criticat conducerea Cubei pentru deceniile de colaps economic și suferință. Din 1959 până în 2008, dictatorul Fidel Castro a condus Cuba cu o mână de fier. El a fost succedat de fratele său Raul Castro, care a condus Cuba din 2008 până în 2018. Din 2018, președintele Cubei este Miguel Diaz-Canel.
„Poporul cubanez a suferit mulți, mulți ani. Vrem să ajutăm poporul cubanez”, a spus Trump.
Secretarul de Stat Marco Rubio, un american de origine cubaneză născut la Miami, a spus:
„Cuba este într-un dezastru. Este condusă de oameni senili și incompetenți, și alteori, de oameni care nu sunt senili, dar sunt incompetenți. Toate gărzile care l-au păzit pe Maduro au fost agenți de spionaj, toți erau cubanezi. Uma dintre problemele cu care se confruntă venezuelenii este să-și declare independența față de Cuba”, a spus Rubio.
Sursa Foto: Site-ul președintelui Columbiei
