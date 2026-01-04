Trump îi transmite președintelui Columbiei „să-și păzească fundul”. Următoarele ținte ale expansiunii SUA: Columbia și Cuba

Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul său columbian Gustavo Petro că „să-și păzească fundul” .

Avertismentul l-a dat după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro.

Columbia ar putea fi următoarea țintă

Administrația SUA acuză Columbia de producția și traficarea cocainei.

„El produce cocaină și o trimite în Statele Unite, așa că îi spun să-și păzească fundul”, a spus Trump în conferința de presă.

Gustavo Petro a fost printre liderii sud-americani care a denunțat acțiunea SUA ca „asalt asupra suveranității” Americii de Sud și crede că ar putea rezulta o criză umanitară. Președintele Columbiei, care a propus chiar legalizarea cocainei, spunând că nu este mai periculoasă decât alcoolul, nu se declară îngrijorat de repercursiunile atacurilor SUA asupra vecinului său.

Cuba, a doua țintă

Trump susține că Petro are fabrici de cocaină, iar despre Cuba, o altă potențială țintă a SUA, o descrie ca „o națiune eșuată”. Președintele SUA a criticat conducerea Cubei pentru deceniile de colaps economic și suferință. Din 1959 până în 2008, dictatorul Fidel Castro a condus Cuba cu o mână de fier. El a fost succedat de fratele său Raul Castro, care a condus Cuba din 2008 până în 2018. Din 2018, președintele Cubei este Miguel Diaz-Canel.

„Poporul cubanez a suferit mulți, mulți ani. Vrem să ajutăm poporul cubanez”, a spus Trump.

Secretarul de Stat Marco Rubio, un american de origine cubaneză născut la Miami, a spus:

„Cuba este într-un dezastru. Este condusă de oameni senili și incompetenți, și alteori, de oameni care nu sunt senili, dar sunt incompetenți. Toate gărzile care l-au păzit pe Maduro au fost agenți de spionaj, toți erau cubanezi. Uma dintre problemele cu care se confruntă venezuelenii este să-și declare independența față de Cuba”, a spus Rubio.

Sursa Foto: Site-ul președintelui Columbiei

Autorul recomandă: SUA au desemnat Clan del Golfo din Columbia, cel mai mare cartel al țării și primul producător mondial de cocaină, drept organizație teroristă