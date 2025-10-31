Trump îl refuză în premieră pe Orban: nu-l lasă să cumpere petrol din Rusia. “Nu l-am lăsat, deși a cerut, este prietenul meu”

Președintele Donald Trump a declarat că nu-l lasă pe premierul ungar Viktor Orban să cumpere petrol rusesc, care este foarte supărat din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei

Viktor Orban a declarat anterior: „Cine susține Ucraina, susține războiul”.

Potrivit premierului maghiar, finanțarea Kievului necesită tot mai multe resurse și împinge continentul european către un conflict militar de amploare.

„Orban a cerut o excepție de la sancțiunile americane asupra petrolului rusesc. Nu i-am acordat-o, dar a cerut-o. Este prietenul meu”, a declarat președintele SUA.

Trump ar trebui să se întâlnească cu premierul maghiar pe 7 noiembrie 2025.

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Video: Clash Report

