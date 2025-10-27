Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban se întâlnește cu Trump ca să ceară EXCEPȚII de la sancțiunile pentru petrolul rusesc. Orban tatonează terenul pentru vizita la Washington

Ruxandra Radulescu
27 oct. 2025, 19:59, Știri externe
Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va întâlni cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Washington, săptămâna viitoare, a anunțat ministrul de Externe, Péter Szijjártó. Temele de discuție vor viza, printre altele, sancțiunile impuse companiilor de petrol din Rusia.

Ministrul de Externe, Péter Szijjártó, a precizat că a discutat deja cu secretarul de Stat de la Casa Albă, Marco Rubio, despre problema resurselor de combustil ale Ungariei, potrivit Reuters.

„Am discutat, de mai multe ori, despre rezerva energetică a Ungariei cu secretarul de stat Marco Rubio, iar premierul Viktor Orban a avut deja o discuție cu Donald Trump pe această temă. Săptămâna viitoare vor avea o nouă ocazie să abordeze acest subiect, în cadrul întâlnirii de la Washington”

Donald Trump a impus sancțiuni pentru giganții petrolieri Lukoil și Rosnef

Donald Trump a impus, săptămâna trecută, o serie de sancțiuni Rusiei, pentru prima dată de când a revenit la Casa Albă, în încercarea de a-l obliga pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să înceteze atacul asupra Ucrainei.

Măsurile au vizat două companii gigant Lukoil și Rosnef. Gestul lui Trump a generat incertitudini pentru Ungaria și Slovacia, țări care achiziționează cele mai mari cantități de petrol rusesc din Uniunea Europeană, după ce au fost exceptate de la restricțiile UE.

Orban și-a anunțat vizita oficială la Washington încă de la mijlocul lunii octombrie, când a precizat că agenda de negocieri este aproape finalizată.

Având în vedere că sancțiunile impuse de SUA intră în vigoare la sfârșitul lunii noiembrie, decizia nu afectează importurile de petrol ale Ungariei din Rusia, a transmis Szijjarto.

Orban vrea să „evite” sancțiunile impuse rafinăriilor de petrol din Rusia

Orban a declarat vineri că Ungaria lucrează la găsirea unei modalități de a evita sancțiunile americanilor asupra companiilor petroliere rusești. Cu toate acestea, premierul nu a dat de înțeles că ar intenționa să sfideze restricțiile impuse de SUA.

Prim-ministrul a precizat că a discutat cu compania ungară de petrol și gaze MOL (MOLB.BU) despre sancțiuni.

Viktor Orban și-a consolidat relația cu Donald Trump, de-a lungul anilor. Totodată, poziția anti-imigrație a premierului ungar i-a atras simpatia susținătorilor lui Trump, în Statele Unite.

Viktor Orban în audiență la Papa Leon, înaintea vizitei la Washington

Până la întâlnirea cu Donald Trump, premierul Ungariei, a intreprins, luni, o vizită la Vatican, unde s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, primul papă american din istorie. Viktor Orban a menționat că a solicitat Pontifului să susțină demersurile „anti-război” ale Ungariei.

„I-am cerut Sanctității Sale să sprijine eforturile anti-război ale Ungariei. Audiență privată cu Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea”, a transmis Viktor Orban pe platforma X, unde a publicat o fotografie alături Papa Leon al XIV-lea.

Viktor Orban, întrevedere la Roma cu Giorgia Meloni: „Împreună ne vom apăra națiunile”

De asemenea, Viktor Orban a avut o întrevedere la Roma și cu premierul Giorgia Meloni, un alt lider, față de care Trump și-a exprimat susținerea. Printre subiectele aflate pe agenda de discuție a celor doi premieri au figurat: războiul, economia Europei, prețurile la energie și migrația.

„O întâlnire plăcută cu prim-ministrul GiorgiaMeloni la Roma! Am vorbit despre război, economia Europei aflată în dificultate, prețurile la energie și migrație. Împreună, ne vom apăra națiunile”, a transmis Viktor Orban pe platforma X.

FOTO: Vatican /X

