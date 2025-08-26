Trump impulsionează VÂNZĂRILE Boeing. Korean Air achiziționează peste 100 de aeronave

Compania Korean Air anunță achiziționarea a peste 100 de aeronave Boeing, în cadrul celui mai mare contract din istoria aviaţiei sud-coreene, la câteva ore după întâlnirea dintre preşedinţii Lee Jae Myung şi Donald Trump la Washington.

Comanda include 20 de Boeing 777, 25 de Boeing 787, 50 de Boeing 737 şi opt avioane-cargo Boeing 777, un total de 103 aparate, relatează Reuters.

„Valoarea comenzii este de aproximativ 50 de miliarde de dolari iar livrarea aparatelor este programată să se desfășoare până la sfârşitul anului 2030″, precizează Korean Air.

Acordul a fost semnat la Washington în cursul discuțiilor comerciale dintre Coreea de Sud şi Statele Unite. În urma acestei decizii, Seulul a obținut 15% taxe vamale pentru toate produsele sud-coreene exportate în SUA.

Această comandă oferă un plus de capital producătorului aeronautic american, care anul trecut s-a confruntat cu pierderi masive din cauza problemelor legate de calitatea avioanelor comercializate. După accidentul Air India, în care un Boeing 787 s-a prăbușit imediat după decolare și peste 200 de persoane și-au pierdut viața, clienții companiei și-au consolidat măsurile de mentenanță pentru aeronavele achiziționate recent de la producătorul american.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Boeing vrea să dea lovitura în China. Constructorul aeronautic american negociază cu autoritățile din Beijing vânzarea a 500 de avioane

Un avion sud-coreean a luat FOC în timp ce se pregătea să decoleze. Nu sunt victime