Donald Trump a spus că are vești bune după ce a spus că ziua de vineri, 17 aprilie, este una „genială” pentru lume.

Președintele le-a mulțumit premierului și mareșalului Pakistanului pentru medierea negocierilor cu Iranul.

Trump a spus că Iranul a agreat să-și suspende programul nuclear definitiv și că nu va primi activele înghețate din SUA, scrie Bloomberg. SUA ar urma să lucreze cu Iranul pentru a recupera uraniul îmbogățit.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că „de îndată ce se va ajunge la înțelegere”, se va duce la Islamabad.

Cele trei condiții impuse de Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Trump a anunțat că Iranul a agreat să nu mai blocheze Strâmtoarea Ormuz din nou și că nu se va mai folosi de coridorul navigabil ca „armă împotriva lumii”.

„Iranul a acceptat să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Ormuz din nou. Nu-l va mai folosi ca armă împotriva lumii”, a scris președintele pe Truth Social.

Potrivit Clash Report, SUA și Iran ar fi întocmit un acord de trei pagini pentru încetarea războiului. Tasnim scrie că Iranul ar fi acceptat să facă înțelegere cu Trump cu trei condiții:

Va permite doar vaselor comerciale să circule, în timp ce vasele militare și transportatoarele care au legături cu „țări ostile” sunt restricționate; Vasele trebuie să se deplaseze pe rutele desemnate de Iran; Întregul tranzit naval va fi coordonat de autoritățile iraniene.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a anunțat că „Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă” pe toată durata armistițiului cu SUA.

„În condițiile armistițiului din Liban, pasajul pentru toate asele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarat complet deschis pentru tot restul perioadei de armistițiu, pe rute coordonate deja anunțate de Porturile și Organizația Maritimă a Rep. Islamice Iran”.

Prețurile la carburanți, în scădere după anunțul istoric al lui Trump

La scurt timp, prețurile la petrol au scăzut la nivel global de la 88 la 83,49 de dolari barilul.

Trump a atacat apoi toate publicațiile și televiziunile de știri „de stânga”, precum CNN și New York Times.

„Decadentul ziar New York Times, CNN cu știrile false, și celelalte, nu știu ce să facă. Sunt disperate să caute un alt motiv pentru a-l critica pe președintele Donald J. Trump pe situația Iranului, dar nu pot să găsească. De ce nu pot să spună o dată, la momentul potrivit, „BUNĂ TREABĂ AI FĂCUT, DOMNULE PREȘEDINTE” și să-și recapete credibilitatea?”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

