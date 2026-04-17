Trump se dezice de foștii săi susținători: „Alex Jones e complet prăjit. Tucker are IQ scăzut. Megyn Kelly, o proastă și bolnavă mintal”

Electorarul republican al președintelui Donald Trump devine tot mai divizat după ce o parte dintre foștii săi susținători s-au dezis de acesta. Multe publicații din presa americană vorbesc de mai bine de un an de o ruptură din interiorul mișcării „MAGA” (Make America Great Again) după ce mai mulți influenceri și jurnaliști republicani l-au renegat pe Trump.

Aceștia îl acuză pe președinte că și-a încălcat agenda politică promovată în timpul campaniei electorale din cadrul alegerilor prezidențiale din 2024. Trump susține în continuare că va pune „America pe primul loc”.

O parte din foștii săi susținători, în frunte cu jurnalistul Tucker Carlson și influencerul Nick Fuentes, îl acuză că favorizează mai degrabă Israelul după ce a băgat Statele Unite într-un război cu Iran.

Președintele a promis în 2023 și în 2024, din postura de candidat, că va scoate America din toate războaiele, inclusiv că va încheia războiul din Ucraina în 24 de ore.

Recent, Trump și-a insultat foștii susținători care s-au dezis de mișcarea sa „MAGA”.

„E simplu! Tucker are un IQ scăzut – mereu ușor de învins și e extrem de supraevaluat!!! La fel sunt și Megyn Kelly, „Candace” (foarte proastă și bolnavă mintal!), și falitul Alex Jones, care e complet „prăjit”. Mai sunt și alții! Apoi avem câțiva care sunt FOARTE BUNI, adevărați MAGA până la capăt și inteligenți. Ar trebui să fac o listă cu buni, răi și undeva la mijloc. N-ar fi fascinant??? ”, a scris președintele pe Truth Social.

