Trump jubilează după scorul uriaș al AfD în Saxonia-Anhalt: „Să facem Germania măreață din nou”

Donald Trump salută rezultatul obținut de AfD în Saxonia-Anhalt, unde partidul a obținut aproape 44%, față de 17% pentru CDU. Liderul de la Casa Albă leagă ascensiunea formațiunii de revolta față de imigrație și lansează sloganul „MGGA” (Să facem Germania măreață din nou).

Victoria electorală zdrobitoare a AfD în Saxonia-Anhalt provoacă ecouri până la Casa Albă. Trump a salutat public rezultatul formațiunii germane, care a obținut aproape 44% din voturi și a devansat categoric CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, rămas la aproximativ 17%.

Șeful de la Casa Albă a prezentat votul drept o revoltă a germanilor împotriva politicilor privind imigrația și și-a încheiat mesajul cu „MGGA”, o adaptare pentru Germania a celebrului său slogan MAGA: „Make Germany Great Again”.

„Wow! Partidul Populist din Germania tocmai a avut o seară foarte bună. În sfârșit, s-au săturat de regulile și reglementările absolut oribile în materie de imigrație care au dăunat atât de mult Germaniei. SUNT ÎN DEPLINĂ ASCENSIUNE și nu se vor mai lăsa călcați în picioare! MGGA”, a scris Trump, pe Truth Social.

Formula „MGGA” este o adaptare a sloganului politic care a devenit sinonim cu mișcarea trumpistă din Statele Unite, MAGA – „Make America Great Again”. În varianta folosită acum pentru Germania, mesajul devine „Make Germany Great Again” – „Să facem Germania măreață din nou”.

AfD ajunge la aproape 44%, CDU se prăbușește la 17%

Rezultatul din Saxonia-Anhalt, land din estul Germaniei și parte a fostei Republici Democrate Germane, reprezintă o lovitură politică severă pentru conservatorii cancelarului Friedrich Merz.

AfD a obținut aproape 44% din voturi, în timp ce CDU s-a oprit la aproximativ 17%.

Diferența de aproximativ 27 de puncte procentuale schimbă radical raportul de forțe politice din land și amplifică presiunea asupra conducerii conservatoare de la Berlin.

AfD era deja principala formațiune de opoziție la nivel național, iar rezultatul din Saxonia-Anhalt îi consolidează puternic poziția în estul țării.

Partidul și-a construit o parte importantă a mesajului politic în jurul opoziției față de imigrație și al criticilor dure la adresa establishmentului politic german. AfD este descrisă drept o formațiune naționaliștă și a adoptat de-a lungul timpului poziții favorabile unei schimbări a politicii Germaniei față de Rusia lui Vladimir Putin.

Elon Musk felicită AfD: „Bravo!”

Rezultatul a fost primit cu entuziasm și de Elon Musk, care și-a exprimat în repetate rânduri susținerea pentru AfD și a intervenit anterior în dezbaterea politică germană.

După anunțarea rezultatului din Saxonia-Anhalt, Musk a reacționat la o postare publicată pe X de Alice Weidel, copreședinta AfD.