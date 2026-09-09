Groapa uriașă în fața casei deținută de Nicolas Cage în Malibu. Surparea a provocat o scurgere de gaze

Drumul de acces către vila de pe coastă din Malibu, deținută de actorul Nicolas Cage, s-a surpat marți dimineață, formând o groapă uriașă chiar în fața locuinței.

Surparea a provocat o scurgere de gaze cu puțin înainte de ora 6:00 dimineața, determinând autoritățile și compania de utilități să intervină. Compania SoCalGas a anunțat că scurgerea a fost controlată câteva ore mai târziu, însă a decis să oprească temporar furnizarea gazelor naturale pe o porțiune de aproximativ 85 de picioare (26 de metri) a străzii, ca măsură de precauție împotriva eroziunii costiere, notează apnews.com

Documentele cadastrale arată că proprietatea a fost vândută în 2024, iar fostul proprietar declara la momentul tranzacției pentru The New York Times că Nicolas Cage era cumpărătorul.

Incidentul vine după un episod de vreme severă pe coasta Californiei de Sud. Proprietatea fusese afectată în timpul unei avertizări privind inundațiile de coastă, în contextul efectelor furtunii Marie. Aceasta fusese anterior uragan, înainte de a reveni la statutul de furtună tropicală.

Deși Marie nu a atins uscatul, furtuna a adus ploi și a generat valuri periculoase de-a lungul coastei Californiei de Sud în timpul weekendului.

Municipalitatea din Malibu a interzis accesul în cinci locuințe de pe aceeași stradă

Municipalitatea din Malibu a interzis marți accesul în cinci locuințe de pe aceeași stradă, au anunțat autoritățile într-un comunicat. Cartierul privat se află între ocean și celebra șosea Pacific Coast Highway.

În vârstă de 62 de ani, Nicolas Cage a jucat recent în serialul Amazon „Spider-Noir”. Actorul îl va interpreta pe John Madden într-un film biografic despre celebrul antrenor și comentator de fotbal american, care urmează să fie lansat la sfârșitul acestui an.

Nicolas Cage a apărut în peste 100 de filme și a câștigat premiul Oscar pentru rolul din „Leaving Las Vegas”.