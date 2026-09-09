Prima pagină » Actualitate » Groapa uriașă în fața casei deținută de Nicolas Cage în Malibu. Surparea a provocat o scurgere de gaze

Groapa uriașă în fața casei deținută de Nicolas Cage în Malibu. Surparea a provocat o scurgere de gaze

Elena Popescu
Groapa uriașă în fața casei deținută de Nicolas Cage în Malibu. Surparea a provocat o scurgere de gaze
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Drumul de acces către vila de pe coastă din Malibu, deținută de actorul Nicolas Cage, s-a surpat marți dimineață, formând o groapă uriașă chiar în fața locuinței.

Surparea a provocat o scurgere de gaze cu puțin înainte de ora 6:00 dimineața, determinând autoritățile și compania de utilități să intervină. Compania SoCalGas a anunțat că scurgerea a fost controlată câteva ore mai târziu, însă a decis să oprească temporar furnizarea gazelor naturale pe o porțiune de aproximativ 85 de picioare (26 de metri) a străzii, ca măsură de precauție împotriva eroziunii costiere, notează apnews.com

Documentele cadastrale arată că proprietatea a fost vândută în 2024, iar fostul proprietar declara la momentul tranzacției pentru The New York Times că Nicolas Cage era cumpărătorul.

Incidentul vine după un episod de vreme severă pe coasta Californiei de Sud. Proprietatea fusese afectată în timpul unei avertizări privind inundațiile de coastă, în contextul efectelor furtunii Marie. Aceasta fusese anterior uragan, înainte de a reveni la statutul de furtună tropicală.

Deși Marie nu a atins uscatul, furtuna a adus ploi și a generat valuri periculoase de-a lungul coastei Californiei de Sud în timpul weekendului.

Municipalitatea din Malibu a interzis accesul în cinci locuințe de pe aceeași stradă

Municipalitatea din Malibu a interzis marți accesul în cinci locuințe de pe aceeași stradă, au anunțat autoritățile într-un comunicat. Cartierul privat se află între ocean și celebra șosea Pacific Coast Highway.

În vârstă de 62 de ani, Nicolas Cage a jucat recent în serialul Amazon „Spider-Noir”. Actorul îl va interpreta pe John Madden într-un film biografic despre celebrul antrenor și comentator de fotbal american, care urmează să fie lansat la sfârșitul acestui an.

Nicolas Cage a apărut în peste 100 de filme și a câștigat premiul Oscar pentru rolul din „Leaving Las Vegas”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

OPINIE Petrișor Peiu analizează rezultatele înregistrate la testarea PISA. „Școala românească nu poate asigura o performanță comparabilă cu media europeană”
10:35
Petrișor Peiu analizează rezultatele înregistrate la testarea PISA. „Școala românească nu poate asigura o performanță comparabilă cu media europeană”
FLASH NEWS Șefii Complexului Energetic Oltenia ar fi încasat indemnizații de 3 milioane de lei într-un an cu pierderi de 220 de milioane de euro
10:32
Șefii Complexului Energetic Oltenia ar fi încasat indemnizații de 3 milioane de lei într-un an cu pierderi de 220 de milioane de euro
EXTERNE Bosnia a anunțat retragerea unor diplomați din Serbia după ce autoritățile de la Belgrad l-au înmormântat pe Ratko Mladic cu onoruri militare
09:44
Bosnia a anunțat retragerea unor diplomați din Serbia după ce autoritățile de la Belgrad l-au înmormântat pe Ratko Mladic cu onoruri militare
FLASH NEWS Producția de la Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din sud-estul Europei, blocată din nou. Ce se întâmplă cu restanțele salariale
09:40
Producția de la Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din sud-estul Europei, blocată din nou. Ce se întâmplă cu restanțele salariale
ULTIMA ORĂ Deficitul comercial al României scade ușor. Cu cât importăm mai mult decât exportăm. Ultimele date de la Institutul Național de Statistică
09:38
Deficitul comercial al României scade ușor. Cu cât importăm mai mult decât exportăm. Ultimele date de la Institutul Național de Statistică
RELIGIE Sărbătoare importantă astăzi, 9 septembrie 2026. Ce sfinții sunt prăznuiți în calendarul ortodox
08:59
Sărbătoare importantă astăzi, 9 septembrie 2026. Ce sfinții sunt prăznuiți în calendarul ortodox
Mediafax
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Mediafax
Pleci în afara UE? Cât te poate costa internetul pe telefon și cum eviți facturile uriașe. Ghid eSIM pe destinații în 2026
Click
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Ce problemă de sănătate are What’s Up: „Trăiesc aşa de 28 de ani, aşa m-am născut, sunt împăcat cu această idee”! Artistul participă la „Asia Express” alături de soția lui, Micky
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum! Peste 100 de impulsuri gigantice într-o singură oră
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Unde este mai ușor să te angajezi în 2026? Ghidul pieței muncii și domeniile „Zonă Verde”
RĂZBOI Atac cu drone ucrainene asupra Novorossiysk-ului, orașul-port rusesc la Marea Neagră. Un terminal petrolier strategic, în flăcări
10:23
Atac cu drone ucrainene asupra Novorossiysk-ului, orașul-port rusesc la Marea Neagră. Un terminal petrolier strategic, în flăcări
Gândul de Vreme ANM anunță temperaturi deosebit de ridicate în mai multe județe. A fost emis cod galben. Cum va fi vremea în București
10:20
ANM anunță temperaturi deosebit de ridicate în mai multe județe. A fost emis cod galben. Cum va fi vremea în București
ANALIZA de 10 După victoria AfD, Friedrich Merz trăiește politic din „timp împrumutat”. The Guardian: Nu este clar dacă și pentru cât timp își poate menține propria coaliție unită și se poate agăța de funcția de cancelar
10:00
După victoria AfD, Friedrich Merz trăiește politic din „timp împrumutat”. The Guardian: Nu este clar dacă și pentru cât timp își poate menține propria coaliție unită și se poate agăța de funcția de cancelar
FLASH NEWS Avertismentul unui expert mondial în demascarea deepfake-urilor: imaginile false făcute cu AI, aproape indetectabile: „Suntem terminați”
09:40
Avertismentul unui expert mondial în demascarea deepfake-urilor: imaginile false făcute cu AI, aproape indetectabile: „Suntem terminați”
VIDEO Ion Cristoiu: Până în 2028, vom avea două guverne – Unul la Palatul Victoria și unul la Palatul Parlamentului
09:00
Ion Cristoiu: Până în 2028, vom avea două guverne – Unul la Palatul Victoria și unul la Palatul Parlamentului
CONTROVERSĂ SUA și Europa, prinse într-o capcană conceptuală. Cum este alimentată ambiția lui Putin de slăbiciunile Occidentului
09:00
SUA și Europa, prinse într-o capcană conceptuală. Cum este alimentată ambiția lui Putin de slăbiciunile Occidentului

Cele mai noi

Trimite acest link pe