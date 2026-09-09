Ce să nu-i pui copilului tau în pachețelul cu mâncare pentru școală. Care sunt alimentele interzise de nutriționiști

Ce să nu-i pui copilului tău în pachețelul cu mâncare pentru școală. Care sunt alimentele interzise de nutriționiști.

Una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă părinții acum, după ce a început școala, este pachețelul cu mâncare pe care îl dau copiilor. Aceștia trebuie să țină cont de mai multe aspecte importante, precum alimentele pe care le aleg, modul în care acestea sunt depozitate, dar și timpul pe care îl petrec în ghiozdan până când sunt consumate.

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Iată ce să nu-i pui copilului tau în pachețelul cu mâncare pentru școală

Alimente procesate și mezeluri

Mezeluri clasice (salam, parizer, cremwurști). Conțin cantități mari de sodiu, nitriți și grăsimi saturate. Apelează mai bine la friptură de pui sau curcan făcută în casă și feliată subțire.

Mâncare de tip fast-food și semipreparate. Puiul prăjit, produsele patisate congelate sau produsele prăjite în baie de ulei devin râncede, grele pentru stomac și induc stare de somnolență.

Dulciuri rafinate și produse de patiserie industrializate

Biscuiți umpluți, prăjituri ambalate, gogoși. Provoacă o creștere rapidă a glucozei în sânge, urmată de o prăbușire bruscă, ceea ce duce la lipsa de atenție și stare de oboseală la ore.

Cereale îndulcite sau batoane de cereale cu mult zahăr. Sunt adesea considerate sănătoase, dar au un conținut similar de zahăr cu o ciocolată obișnuită.

Prăjituri cu cremă sau frișcă. Riscă să se altereze extrem de rapid la temperatura camerei și pot provoca indigestii grave.

Ce alte alimente nu sunt recomandate

Băuturi neadecvate

Sucuri acidulate sau neacidulate din comerț. Oferă doar calorii goale și zahăr în exces. Apelați exclusiv la apă plată, infuzii de ceai neîndulcit sau apă aromatizată natural cu felii de fructe.

Băuturi energizante sau ceaiuri cu cofeină. Total interzise copiilor, deoarece afectează ritmul cardiac și creează agitație excesivă.

Snack-uri sărate și hiper-procesate

Chipsuri, pufuleți sărați, covrigei procesați. Conțin un nivel ridicat de sare și aditivi alimentari care deshidratează copilul și nu oferă nutrienți valoroși.

Alimente cu risc de alterare și mirosuri deranjante

Lactate nepasteurizate sau iaurturi de băut fără ambalaj izoterm. Fără o geantă termoizolantă, iaurturile ușor perisabile se pot strica rapid pe parcursul zilei.

Ouă fierte tari, pește, conserve de ton. Deși pot fi sănătoase, au un miros puternic care îl poate face pe copil să se simtă inconfortabil față de colegi.

Alimente care prezintă risc de înec (pentru copiii mici)

Nuci întregi, alune, struguri întregi sau roșii cherry întregi. Strugurii și roșiile cherry trebuie tăiate întotdeauna pe lung (în jumătăți sau sferturi) pentru a preveni blocarea căilor respiratorii.