Norvegia îl va conduce miercuri, 9 septembrie, pe ultimul drum pe Regele Harald al V-lea. Sicriul suveranului va fi transportat de la Palatul Regal la Catedrala din Oslo, unde va avea loc slujba de înmormântare, înainte de ceremonia privată din Capela Palatului de la Cetatea Akershus. La funeralii sunt așteptați membri ai familiei regale norvegiene, reprezentanți ai statului, șefi de stat și membri ai altor familii regale, potrivit site-ului oficial al casei regale.

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Sicriul Regelui Harald va fi dus prin centrul Oslo

Procesiunea funerară va începe la ora 12:00, când sicriul Regelui Harald al V-lea va părăsi Palatul Regal și va fi transportat către Catedrala din Oslo.

La procesiune vor participa Regele, Regina, Prințesa Moștenitoare Ingrid Alexandra și ceilalți membri ai Familiei Regale norvegiene, alături de membri ai familiilor regale străine, șefi de stat și reprezentanți ai instituțiilor statului.

Sicriul va fi transportat pe un afet de tun și va fi însoțit de o gardă de onoare, fanfara Forțelor Armate Norvegiene și poliția călare.

Funeraliile au loc la mai puțin de două săptămâni după moartea Regelui Harald, care a încetat din viață pe 28 august, la Oslo University Hospital Rikshospitalet. Casa Regală a Norvegiei a anunțat atunci că suveranul a murit în pace, la vârsta de 89 de ani.

Slujbă la Catedrala din Oslo, la ora 13:00

Slujba de înmormântare va începe la ora 13:00, la Catedrala din Oslo.

Ceremonia va fi condusă de episcopul președinte Olav Fykse Tveit, iar episcopul de Oslo, Sunniva Gylver, va participa, de asemenea.

Muzica va ocupa un loc important în cadrul slujbei. Programul muzical va fi coordonat de organistul Catedralei din Oslo, Marcus André Berg, împreună cu corul catedralei.

La începutul ceremoniei, în întreaga Norvegie va fi ținut un minut de reculegere. Momentul va fi marcat de trei bătăi de clopot atât la început, cât și la sfârșit.

Președintele Parlamentului norvegian, Stortingul, și premierul țării vor rosti discursuri în memoria Regelui Harald.

Sicriul va fi depus în cripta regală

După slujba de la Catedrala din Oslo, sicriul va fi transportat la Capela Palatului din Cetatea Akershus.

Acolo va avea loc o ceremonie privată, la care vor participa familia regală și invitați oficiali. Printre aceștia se vor număra reprezentanți ai statului norvegian, membri ai familiilor regale din alte țări, precum și președinții Islandei și Finlandei.

Sicriul va fi depus în cripta Capelei Palatului, alături de sarcofagele Regelui Haakon al VII-lea, Reginei Maud, Regelui Olav al V-lea și Prințesei Moștenitoare Märtha.

Un moment simbolic pentru întreaga Norvegie

După ceremonia din Capela Palatului, Regele și Regina vor ieși în curtea Cetății Akershus.

Steagurile arborate în bernă vor fi ridicate din nou în vârful catargelor, iar Forțele Armate vor executa un dublu salut regal.

În același timp, clopotele bisericilor din întreaga țară vor bate timp de o oră.

Familia Regală se va întoarce apoi la Palatul Regal pe același traseu parcurs de procesiunea funerară.

La revenirea la Palat, noul Rege și noua Regină ai Norvegiei, alături de alți membri ai Familiei Regale, vor apărea la balcon. Momentul exact al apariției urmează să fie anunțat.

O ceremonie cu participare internațională

La funeralii sunt așteptați reprezentanți ai mai multor familii regale și șefi de stat străini.

Procesiunea oficială va include, între alții, membrii Familiei Regale norvegiene, reprezentanți ai familiilor regale străine, președintele Parlamentului, premierul și președintele Curții Supreme, precum și membri ai Guvernului și ai instituțiilor centrale ale statului.

Vor fi prezenți și reprezentanți ai Parlamentului Sámi, guvernatorii comitatelor norvegiene, guvernatorul arhipelagului Svalbard, primarul orașului Oslo și conducerea superioară a Forțelor Armate.

După încheierea ceremoniei, Regele și Regina vor găzdui la Palatul Regal o recepție pentru reprezentanții statului norvegian, șefii de stat aflați în vizită, membrii familiilor regale străine și membrii familiei.

Regele Harald, ultimul drum după o domnie de peste 30 de ani

Harald al V-lea a devenit rege al Norvegiei în 1991, după moartea tatălui său, Regele Olav al V-lea.

În timpul domniei sale, Harald a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale monarhiei europene și a reprezentat Norvegia în numeroase vizite de stat și evenimente internaționale.