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Premierul din Singapore va primi aproape 3 milioane de dolari anual, după o majorare de 64% a salariului. Miniștrii din Singapore câștigă cel mai mult din lume. Care este venitul ministrului de Finanțe

Premierul din Singapore va primi aproape 3 milioane de dolari anual, după o majorare de 64% a salariului. Miniștrii din Singapore câștigă cel mai mult din lume. Care este venitul ministrului de Finanțe
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Premierul din Singapore, Lawrence Wong, va ajunge să câștige aproximativ 2,85 milioane de dolari pe an, după o majorare de 64% a salariului său anual, relatează Reuters.

Singapore are deja cele mai mari salarii pentru liderii politici din lume. În urma noilor modificări, salariul anual de referință pentru un ministru aflat la început de carieră va putea ajunge la aproximativ 1,42 milioane de dolari, față de circa 868.000 de dolari în prezent.

Salariile miniștrilor vor crește treptat

Majorările nu vor fi aplicate însă integral dintr-o dată. Din 15 octombrie, miniștrii vor primi o creștere inițială de până la 9%, iar veniturile vor evolua ulterior în funcție de performanță și responsabilități. Până la finalul actualului mandat, majoritatea miniștrilor aflați la început de carieră sunt estimați să câștige aproximativ 1,07 milioane de dolari anual, iar cei cu performanțe bune ar putea ajunge la niveluri mai ridicate.

Guvernul de la Singapore justifică nivelul ridicat al salariilor prin nevoia de a atrage oameni bine pregătiți din sectorul privat și de a reduce riscul corupției.

„Nu putem evita această problemă doar pentru că este dificilă din punct de vedere politic și nu este doar o chestiune legată de salarii”, a declarat premierul Lawrence Wong în Parlament.

Premierul va dona creșterea salarială

Lawrence Wong, care este și ministru de Finanțe, a anunțat că va dona integral creșterea salarială pe care o va primi în următorii cinci ani, atât timp cât va rămâne în funcția de premier.

Wong are în prezent un venit anual de aproximativ 1,73 milioane de dolari, ceea ce îl plasează printre cei mai bine plătiți lideri politici din lume.

Prin comparație, președintele Statelor Unite primește un salariu anual de 400.000 de dolari, iar președintele Elveției câștigă aproximativ 600.000 de dolari.

Salariile au rămas neschimbate din 2012

Guvernul de la Singapore susține că majorarea este necesară deoarece veniturile din sectorul privat și din administrația publică au crescut în ultimii ani, în timp ce salariile demnitarilor au rămas la același nivel.

Remunerațiile politicienilor au fost înghețate în 2012 și nu au mai fost ajustate de atunci.

„Dacă vrem ca sistemul nostru politic să rămână eficient, nu putem permite ca regulile de bază privind serviciul public să se îndepărteze tot mai mult de realitate”, a afirmat Wong.

Guvernul invocă și problema succesiunii politice

Premierul a avertizat și asupra dificultăților legate de găsirea viitorilor lideri ai țării.

„Provocarea succesiunii este foarte reală”, a spus Wong, sugerând că Singapore trebuie să se asigure că funcțiile politice rămân suficient de atractive pentru persoane cu experiență și competențe relevante.

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