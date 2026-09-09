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Derapaj grav al fostului consilier al lui Bolojan la adresa lui Florin Manole: „Ăștia sunt atât de retardați, încât ne iau de proști”

Derapaj grav al fostului consilier al lui Bolojan la adresa lui Florin Manole: „Ăștia sunt atât de retardați, încât ne iau de proști”
Derapaj grav al fostului consilier al lui Bolojan la adresa lui Florin Manole
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Iancu Guda, fost consilier al premierului demis Ilie Bolojan, a comentat și el subiectul deplasării la Mykonos, pe „insula miliardarilor”, a unor politicieni români, cu un avion privat. Într-un derapaj grav la adresa fostului ministru Florin Manole, analistul economic face o serie de afirmații care pot fi considerate deplasate.

„Ăștia sunt atât de retardați încât ne iau de proști”, scrie pe Facebook Iancu Guda.

„Tupeu de golan repetent”

Reacția sa vine după ce Florin Manole, fost ministru al Muncii, a susținut că deplasarea la Mykonos a fost în interes profesional – „Pentru teme privind legislația muncii”.

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Iată comentariul publicat de Iancu Guda:

„Bezna mintii. Ăștia sunt atât de retardați încât ne iau de proști pe toți. Tupeu de golan repetent care chiulește la ora de geografie și fumează la toaletă, și când este prins spune că studia încălzirea globală pe budă. Nu mai au rușine!

Florin Manole a fost Ministrul Muncii PSD ani de zile și nu a rezolvat absolut nimic pe legea salarizării, dar are tupeu acum să strige că Dragoș Pâslaru și Bolojan nu o rezvolă în 2 luni …deși a fost propusă cu o variantă foarte bună în timp record, cu plafonare sporuri și reducere inechități …dar a fost blocată de PSD & AUR în comisii, Parlament și sindicaliștii din buzunar.

Florin Manole nu și-a făcut treaba ca ministru al Muncii ani de zile, a girat majorarea pensiilor pe datorie în 2024 la comanda lui Ciolacu, și acum pleacă cu jetul privat fix la Mykonos, când e vacanță parlamentară «să lucreze pe teme de legislația muncii». Hai, sictir.  Borfașii și repetenții clasei ne conduc”.

Florin Manole, precizări despre zborul cu avionul privat la Mykonos

Deputatul PSD Florin Manole a venit luni cu explicații după ce în spațiul public au apărut informații privind deplasarea sa, dar și a altor politicieni, cu un avion privat pe insula grecească Mykonos, în luna iulie. Fostul ministru al Muncii susține că a participat la o delegație economică organizată de Camera de Comerț și Industrie a României, care a suportat toate costurile deplasării.

Manole a explicat că prezența sa în delegația economică a avut legătură cu experiența profesională și cu subiectele privind legislația muncii. Mai mult, fostul ministru al Muncii susține că deplasarea a avut loc într-o singură zi și că nu au fost folosite fonduri publice pentru organizarea acesteia.

„Delegația economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României care a acoperit și toate costurile aferente. Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente. Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o. Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile.

Consider că este absolut legitim să răspund pozitiv invitațiilor organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal și care promovează drepturile și interesele companiilor românești”, a transmis presei Florin Manole.

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