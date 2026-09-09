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SUA au distrus cinci petroliere iraniene în Golf. Teheranul a răspuns cu 20 de rachete balistice spre Iordania

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SUA au distrus cinci petroliere cu țiței iranian după atacuri asupra unei nave militare americane, anunță CENTCOM. Teheranul a răspuns imediat cu un tir de rachete balistice asupra Iordaniei și amenință acum să lovească petroliere din Kuweit și Bahrein.

Confruntarea dintre Statele Unite și Iran intră într-o nouă etapă periculoasă în apele Golfului. Armata americană a anunțat că a distrus cinci nave care transportau țiței iranian, prezentând operațiunea drept o ripostă la două atacuri cu rachete balistice lansate de Gardienii Revoluției împotriva unei nave a Marinei SUA, potrivit CNN.

Operațiunea americană a avut loc pe 8 septembrie, potrivit informațiilor transmise de Comandamentul Central al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, CENTCOM.

Armata SUA susține că atacurile au fost declanșate după ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a încercat de două ori, în ultimele două zile, să lovească o navă militară americană cu rachete balistice.

CENTCOM afirmă că, înainte de lansarea loviturilor, echipajele celor cinci petroliere au fost avertizate și li s-a cerut să abandoneze navele.

Patru dintre acestea, Kaviz, Charminar, Horizon și Riesco, au fost distruse în Golful Oman. Cel de-al cincilea petrolier, Derya, a fost lovit în apropierea insulei Kharg, un punct strategic pentru infrastructura petrolieră iraniană.

Comandamentul american a publicat și înregistrări video despre care afirmă că surprind momentul lovirii navelor. În imagini, petrolierele sunt afectate de explozii, după care sunt cuprinse de flăcări.

Sursa video – X/@CENTCOM

Cu puțin timp înaintea anunțului CENTCOM, agenția iraniană Tasnim relatase despre un „atac cu rachetă” asupra unui „mic petrolier iranian”, produs la câțiva kilometri de insula Kharg.

CENTCOM acuză petrolierele că finanțau Gardienii Revoluției

Washingtonul susține că navele vizate nu desfășurau simple operațiuni comerciale cu petrol.

Potrivit CENTCOM, cele cinci petroliere ar fi făcut parte dintr-o rețea clandestină prin care sunt generate și transferate fonduri de ordinul miliardelor de dolari către Gardienii Revoluției și grupările susținute de Teheran în regiune.

Armata americană descrie mecanismul drept o „rețea fantomă de miliarde de dolari” utilizată pentru finanțarea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice și a aliaților Iranului.

Iranul a răspuns cu 20 de rachete spre o bază folosită de SUA în Iordania

Iranul a lansat un tir de 20 de rachete balistice spre Iordania, susținând că ținta atacului era baza aeriană Muwaffaq Salti, o instalație importantă utilizată de forțele americane.

Apărarea aeriană iordaniană transmite că a interceptat 18 dintre proiectile, iar celelalte două au căzut în zone nelocuite, fără să provoace victime, potrivit armatei de la Amman.

Teheranul nu și-a limitat răspunsul la atacul cu rachete asupra bazei utilizate de americani în Iordania.

Gardienii Revoluției au lansat și o amenințare directă la adresa petrolierelor aflate în apropierea porturilor din Kuweit și Bahrain, state care găzduiesc forțe americane.

„Avertizăm toate echipajele de pe petrolierele aflate în vecinătatea porturilor din Kuweit și Bahrain care găzduiesc acești teroriști (americani n.red) și sunt parteneri în acțiunile lor ostile să părăsească imediat navele, indiferent dacă sunt ancorate sau acostate în porturi, deoarece navele vor fi țintite”, a transmis Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, potrivit televiziunii publice iraniene IRIB.

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