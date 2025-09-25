Trump l-a „scos” pe Biden din istorie! Cu cine a fost înlocuit cel de-al 46-lea președinte în noua galerie foto de la Casa Albă

Donald Trump nu uită și nu iartă. Aflat la cel de-al doilea mandat prezidențial, președintele republican încă îl acuză pe predecesorul său pentru că a fraudat alegerile prezidențiale la scrutinul electoral desfășurat în perioada pandemiei de coronavirus din noiembrie 2020.

Cel de-al 45-lea și al 47-lea președinte american a refuzat să recunoască rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020 la scrutinul din Georgia, rezultând asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Trump a refuzat să se prezinte la ceremonia de inaugurare a președintelui Joe Biden.

După patru ani de procese, omul de afaceri a reușit să revină la Casa Albă după ce a învins-o la un scor zdrobitor pe contracandidata sa, Kamala Harris, vicepreședinta de atunci a administrației Biden. Pe 24 septembrie, Casa Albă a dezvăluit o galerie de portrete ale foștilor președinți americani.

Biden, înlocuit cu un „autopen”

În locul portretului celui de-al 46-lea președinte american, Joe Biden, a fost amplasată o fotografie cu o mașină de semnat („autopen” în engleză) numele președintelui, fiind o ilustrare a ironiilor și atacurilor lui Donald Trump la adresa predecesorului său.

Preşedinţia americană a publicat pe X o înegistrare video în care arată succesiunea portretelor, în alb şi negru, cu rame aurii, instalate în holul cu coloane către Biroul Oval, însoţită de comentariul ”Încă o înfrumuseţare a Casei Albe” şi două emoticoane hilare.

Actualul președinte Trump l-a acuzat în mod repetat pe predecesorul său de „declin cognitiv” și „demență”, ordonând chiar o investigare a acțiunilor fostului președinte care a părăsit Casa Albă la vârsta de 82 de ani pentru că ar fi folosit „autopen” pentru semnarea ordinelor decisive pe tot parcursul mandatului. În iunie 2025, președintele a distribuit o teorie conspiraționistă despre cum Joe Biden ar fi fost, de fapt, executat în secret, în 2020, fiind înlocuit cu un robot sau cu o clonă.

În 2022, a fost viralizată informația potrivit căreia fostul președinte ar folosi inteligența artificială și holograme pentru a ține discursuri, potrivit BBC. Astfel de ipoteze nedovedite privind utilizarea tehnologiei hologramelor de către Casa Albă au fost propagate încă din 2021, de când președintele Biden a preluat funcția, arată The Independent.

