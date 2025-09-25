Prima pagină » Știri externe » Trump cere o anchetă pentru presupusul „triplu sabotaj” împotriva sa de la ONU: „Nu unu, nu două, ci trei evenimente foarte SINISTRE!”

25 sept. 2025, 09:49, Știri externe
Președintele SUA Donald Trump a cerut o anchetă în urma a ceea ce a descris drept un „triplu sabotaj” în timpul vizitei sale la Adunarea Generală a Națiunilor Unite marți.

Trump a declarat pe rețelele de socializare că o serie de probleme tehnice – scara rulantă oprită, o defecțiune a teleprompterului și probleme cu sistemul audio – au fost acte deliberate menite să-l submineze.

„O adevărată rușine a avut loc ieri la Națiunile Unite – nu unu, nu două, ci trei evenimente foarte sinistre!” a scris Trump miercuri într-o postare pe Truth Social.

Nemulțumirile președintelui reflectă ostilitatea sa generală față de Organizața Națiunilor Unite, a cărei eficacitate Trump a pus-o la îndoială în mod repetat săptămâna aceasta, notează CNN.

„Nu e de mirare că Națiunile Unite nu au reușit să facă treaba pentru care au fost înființate”, a spus Trump în postarea sa.

„Acesta a fost un sabotaj absolut”, a continuat Trump, referindu-se la un articol din London Times din weekend, care menționa că angajații ONU glumiseră despre oprirea scărilor rulante și a lifturilor în momentul sosirii lui Trump.

„Oamenii care au făcut asta ar trebui arestați!”

Explicațiile reprezentanților ONU

Un purtător de cuvânt al Națiunilor Unite a declarat marți că în ceea ce privește scara rulantă, oprirea ei ar fi fost provocată de „un mecanism de siguranță încorporat” care ar fi fost declanșat de un videograf din delegația americană.

În ceea ce privește teleprompterul, Administrația Trump și ONU contestă cine a fost responsabil pentru problema tehnică: un oficial ONU spune că era sarcina echipei de la Casa Albă să opereze prompterul președintelui, în timp ce un oficial al Casei Albe a spus că era sarcina ONU.

După ce teleprompterul a început în cele din urmă să funcționeze, Trump a spus că i s-a spus după discurs că „sunetul era complet oprit în auditoriul unde a fost ținut discursul, iar liderii mondiali, dacă nu foloseau căștile interpreților, nu puteau auzi nimic”.

Trump a spus că va trimite o scrisoare conducerii ONU, cerând o anchetă. El a menționat că Serviciul Secret al SUA este implicat în situație.

„Nu a fost o coincidență, a fost un triplu sabotaj la ONU”, a spus președintele. „Ar trebui să le fie rușine.”

Foto: Profimedia

