Trump lucrează cu rușii la un plan secret care să aducă pacea în Ucraina. Ce presupune și cine sunt oficialii de top care conduc negocierile

Administrația lui Donald Trump lucrează, în secret, la un plan pentru a intermedia un acord între Rusia și Ucraina și a pune capăt războiului, arată un raport Axios. Conform sursei citate, planul american în 28 de puncte este inspirat de eforturile depuse cu succes de președintele Trump pentru un acord în Gaza. Un oficial rus de rang înalt a declarat pentru Axios că este optimist în privința planului. Nu este însă clar cum vor reacționa Ucraina și susținătorii săi europeni în legătură cu acesta.

Ce presupune planul de pace al lui Trump

Conform Axios, planul lui Trump, format din 28 de puncte, se concentrează pe patru domenii principale:

*Încheierea războiului din Ucraina

*Furnizarea de garanții de securitate

*Asigurarea siguranței în Europa

*Modelarea viitoarelor relații ale SUA cu Rusia și Ucraina

Până acum, nu este clar cum intenționează SUA să gestioneze disputele teritoriale, cum ar fi controlul teritorial în estul Ucrainei — unde forțele rusești au avansat încet, dar controlează în continuare mult mai puțin teritoriu decât a cerut Kremlinul.

Cine se ocupă de elaborarea planului

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, conduce elaborarea planului și l-a discutat pe larg cu trimisul rus Kirill Dmitriev, a declarat un oficial american.

Dmitriev, care conduce fondul suveran de investiții al Rusiei și este, de asemenea, profund implicat în diplomația privind Ucraina, a declarat pentru Axios într-un interviu acordat luni că a petrecut trei zile împreună cu Witkoff și alți membri ai echipei lui Trump, atunci când a vizitat Miami în perioada 24-26 octombrie.

Dmitriev și-a exprimat optimismul cu privire la șansele de succes ale acordului, deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat auzită”.

Witkoff urma să se întâlnească miercuri în Turcia cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și-a amânat călătoria, au declarat oficiali ucraineni și americani.

Witkoff a discutat planul cu consilierul pe probleme de securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, într-o întâlnire de la începutul acestei săptămâni la Miami, a confirmat un oficial ucrainean pentru Axios.

„Știm că americanii lucrează la ceva”, a spus oficialul ucrainean. „Președintele a fost clar că este timpul să oprească masacrele și să facă un acord pentru a pune capăt războiului. Președintele Trump consideră că există o șansă de a pune capăt acestui război fără sens dacă se dă dovadă de flexibilitate”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Axios.

Scopul planului

Ideea principală a planului este de a continua discuțiile pe care Trump și Vladimir Putin le-au avut în Alaska în august. Scopul este de a veni cu o propunere care nu numai că abordează conflictul din Ucraina, ci și îmbunătățește relațiile SUA-Rusia și abordează preocupările de securitate ale Rusiei.

„De fapt, este un cadru mult mai larg, care, practic, spune: «Cum putem aduce cu adevărat, în sfârșit, securitate durabilă în Europa, nu doar în Ucraina?»”, a spus Dmitriev.

Summit-ul de la Budapesta râmâne suspendat

Scopul este de a redacta un document scris în acest sens, înainte de următoarea întâlnire a lui Trump și Putin, potrivit lui Dmitriev. Planurile pentru un summit la Budapesta între lideri rămân suspendate, deocamdată.

Oficialul american a confirmat că Washingtonul a început să informeze oficialii europeni despre noul plan.

Potrivit acestuia, Casa Albă consideră că există o șansă reală de a-i atrage pe ucraineni și europeni și a spus că planul va fi adaptat pe baza contribuțiilor diferitelor părți.

„Credem că momentul este potrivit pentru acest plan acum. Dar ambele părți trebuie să fie practice și realiste”, a declarat oficialul american.

