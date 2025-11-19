Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.364. Aeroportul din Krasnodar, Rusia, închis după o serie de explozii raportate

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.364. Aeroportul din Krasnodar, Rusia, închis după o serie de explozii raportate

19 nov. 2025, 09:54, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.364. Aeroportul din Krasnodar, Rusia, închis după o serie de explozii raportate
Aeroportul din Krasnodar, Rusia, închis după o serie de explozii raportate

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 19 noiembrie 2025, în a 1.364-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Autoritatea rusă de aviație civilă, Rosaviatsiya, a anunțat suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul din Krasnodar, în sudul țării, pentru a asigura siguranța traficului aerian.

Canale neoficiale ruse și ucrainene de pe Telegram au relatat despre o serie de explozii în regiunea Krasnodar, unde se află terminalul petrolier Novorossiisk și rafinăria Ilsky. Decizia vine pe fondul tensiunilor persistente în sudul Rusiei, o zonă strategică pentru infrastructura energetică a țării.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind cauzele exploziilor sau durata suspendării zborurilor.

Polonia mobilizează avioane de luptă

Polonia a mobilizat avioane de luptă și aeronave de avertizare timpurie, împreună cu aliați NATO, pentru a proteja spațiul aerian național, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței poloneze.

Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a transmis pe platforma X că „perechi de avioane de reacție rapidă și o aeronavă de avertizare timpurie au fost ridicate, iar sistemele de apărare antiaeriană și supraveghere radar au atins cel mai înalt nivel de pregătire”.

La ora 06:00, aproape toate regiunile din Ucraina se aflau sub alerte de raid aerian, după ce Forțele Aeriene ucrainene au avertizat asupra unor atacuri cu rachete și drone lansate de Rusia, potrivit Reuters.

Incidentul subliniază tensiunile crescute în regiune, în contextul în care Polonia, membru NATO, se află direct expusă riscului ca atacurile asupra Ucrainei să se apropie periculos de granițele sale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade