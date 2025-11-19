RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.364. Aeroportul din Krasnodar, Rusia, închis după o serie de explozii raportate

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 19 noiembrie 2025, în a 1.364-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Autoritatea rusă de aviație civilă, Rosaviatsiya, a anunțat suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul din Krasnodar, în sudul țării, pentru a asigura siguranța traficului aerian.

Canale neoficiale ruse și ucrainene de pe Telegram au relatat despre o serie de explozii în regiunea Krasnodar, unde se află terminalul petrolier Novorossiisk și rafinăria Ilsky. Decizia vine pe fondul tensiunilor persistente în sudul Rusiei, o zonă strategică pentru infrastructura energetică a țării.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind cauzele exploziilor sau durata suspendării zborurilor.

Polonia mobilizează avioane de luptă

Polonia a mobilizat avioane de luptă și aeronave de avertizare timpurie, împreună cu aliați NATO, pentru a proteja spațiul aerian național, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței poloneze.

Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a transmis pe platforma X că „perechi de avioane de reacție rapidă și o aeronavă de avertizare timpurie au fost ridicate, iar sistemele de apărare antiaeriană și supraveghere radar au atins cel mai înalt nivel de pregătire”.

La ora 06:00, aproape toate regiunile din Ucraina se aflau sub alerte de raid aerian, după ce Forțele Aeriene ucrainene au avertizat asupra unor atacuri cu rachete și drone lansate de Rusia, potrivit Reuters.

Incidentul subliniază tensiunile crescute în regiune, în contextul în care Polonia, membru NATO, se află direct expusă riscului ca atacurile asupra Ucrainei să se apropie periculos de granițele sale.

