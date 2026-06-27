Trump n-a renunțat la Cuba. Președintele a postat un meme despre cubanezii care părăsesc New York pentru a scăpa de „comunismul” primarului Mamdani

După capturarea președintelui Nicolas Maduro din Venezuela și declanșarea războiului cu Iran, administrația Trump a intensificat amenințările cu războiul la adresa Cubei. Din 3 ianuarie 2026, de când a rămas fără petrolul vital exportat de Venezuela, Cuba traversează o criză economică și energetică.

Supraviețuirea economică a regimului de la Havana a depins și de petrolul exportat de Mexic. Dar președintele Donald Trump a ordonat blocada navală asupra tuturor rutelor maritime către Cuba. Este prima manevră militară efectuată de Washington DC împotriva Havanei de la Criza Rachetelor Cubaneze din 1962.

Trump repostează o glumă care îl critică pe primarul orașului New York

Trump a repostat recent un meme cu o glumă de la Babylon Bee. În imagine apar migranți cubanezi care părăsesc New York pentru a scăpa din nou de comunism după ce și-au părăsit țara natală. Astfel, Președintele l-a atacat public pe primarul socialist al New York City, Zohran Mamdani.

Nu este pentru prima oară când îl critică pe edilul celui mai mare oraș din SUA pentru convingerile de stânga. Trump chiar și-a îndemnat susținătirii din New York City să-l voteze pe candidatul independent Andrew Cuomo, fostul guvernator al statului New York și fost membru democrat.

Liderul de la Casa Albă l-a considerat pe Cuomo o opțiune mai bună decât candidatul republican Curtis Silwa, un critic la adresa președintelui. Însă, Cuomo a pierdut alegerile, iar Mamdani a devenit primul primar musulman al New York.

Trump nu renunță la planul său privind răsturnarea regimului comunist din Cuba

Trump a spus în mod repetat că-și dorește schimbarea regimului de la Havana. Administrația prezidențială i-a solicitat președintelui cubanez Miguel Diaz-Canel, aflat la putere din 2021, să demisioneze. Pe 13 martie, el a declarat public că guvernul său s-a angajat în discuții diplomatice cu SUA.

Miguel Diaz-Canel a refuzat să cedeze puterea, dar în schimb a eliberat 2.000 de prizonieri politici. Trump a făcut și el un pas în spate când a permis unui petrolier rusesc să transporte 100.000 de tone de țiței către Cuba PE 30 martie. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a raportat că mortalitatea infantilă a crescut semnificativ în Cuba după ce producția de hrană s-a redus cu 60%.

Trump, care tot insistă să răstoarne regimul comunist instalat de Fidel Castro în 1959, spunedespre Cuba că este o „țară moartă” și a presat guvernul de la Havana să încheie cât mai repede o înțelegere cu SUA până nu e prea târziu.

Pregătirile pentru o nouă operațiune militară se intensifică

Pe 21 mai, administrația Trump a emis decizia condamnării fostului președinte cubanez, Raul Castro, fratele dictatorului Fidel Castro, pentru doborârea unei aeronave în 1996. Administrația Trump a intensificat de două luni misiunile de supraveghere și recunoaștere asupra Cubei.

În iunie 2026., SUA a blocat orice sistem de plată, inclusiv Visa și Mastercard, având ca scop să limiteze accesul turiștilor pe insulă. Regimul comunist, deși este recunoscut că încalcă drepturile omului, se folosește de turism ca o sursă de venit.

Președintele Trump a promis că se va ocupa de răsturnarea regimului comunist din Cuba de îndată ce va încheia „problema iraniană”. Conflictul dintre SUA și Iran a repornit noaptea trecută, după ce regimul islamic de la Teheran a revendicat controlul asupra strâmtorii Ormuz și a atacat o navă cargou. Trump a ordonat atacarea unui dig dintr-o insulă iraniană, fiind vizate obiective militare și o stație radar.

Sursa Foto: Hepta/Babylon Bee