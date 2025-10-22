Prima pagină » Știri externe » Trump neagă știrea trasmisă de WSJ potrivit căreia SUA ar fi permis Ucrainei să atace Rusia cu rachete occidentale cu rază lungă

🚨 Trump neagă știrea trasmisă de WSJ potrivit căreia SUA ar fi permis Ucrainei să atace Rusia cu rachete occidentale cu rază lungă

22 oct. 2025, 23:54, Știri externe
Trump neagă știrea trasmisă de WSJ potrivit căreia SUA ar fi permis Ucrainei să atace Rusia cu rachete occidentale cu rază lungă
23:50

UPDATE: Trump neagă informația

„Articolul de pe Wall Street Journal despre faptul că SUA ar fi permis Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei este un fals. SUA nu au nicio legătură nici cu aceste rachete, nici cu modul în care Ucraina le folosește”, a declarat Trump pe Truth Social.

După ce oranizarea summitului de la Budapesta dintre SUA și Rusia a devenit incert, administrația Trump va permite Ucrainei să folosească rachete de rază lungă de fabricație occidentală, ridicând restricția.

Kievul ar putea de acum să lovească ținte din interiorul Federației Ruse. Oficialii americani susțin că această măsură ar putea pune presiune pe Kremlin, determinându-l pe Vladimir Putin să renunțe la bombardarea Ucrainei și să vină la masa negocierilor.

Ucraina a lovit o fabrică rusească din Briansk cu o rachetă de croazieră britanică Storm Shadow într-un atac de succes care a penetrat sistemul defensiv antiaerian rusesc, a anunțat generalul forțelor armate ucrainene pe rețelele de socializare, potrivit Wall Street Journal.

Rusia a efectuat miercuri exerciții majore cu arme nucleare, la o zi după ce SUA au anunțat o întârziere a planificării celui de-al doilea summit dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina. Au fost supuse testării rachete, submarine, aeronave și rachetele balistice intercontinentale capabile să lovească nuclear SUA.

Suedia a anunțat în cursul zilei de azi că va furniza avioane supersonice Gripen către Ucraina.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Ce ascunde amânarea summit-ului Trump-Putin de la Budapesta?

Citește și

BREAKING NEWS TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să ÎNCETEZE FOCUL în Ucraina și să accepte un ARMISTIȚIU. America nu vrea ca Rusia să ia TOATĂ Ucraina
00:01
TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să ÎNCETEZE FOCUL în Ucraina și să accepte un ARMISTIȚIU. America nu vrea ca Rusia să ia TOATĂ Ucraina
NEWS ALERT 🚨 Incident de securitate în Germania. POLIȚIA a tras cu muniție reală în ARMATA germană pe durata unui exercițiu de antrenament. Ironia e că armata se antrena pentru situații de urgență
22:22
🚨 Incident de securitate în Germania. POLIȚIA a tras cu muniție reală în ARMATA germană pe durata unui exercițiu de antrenament. Ironia e că armata se antrena pentru situații de urgență
EXTERNE Cum a fost posibil JAFUL de la Luvru. Directorul muzeului admite că securitatea era „praf”, iar o TREIME din săli nu aveau CAMERE de supraveghere
21:18
Cum a fost posibil JAFUL de la Luvru. Directorul muzeului admite că securitatea era „praf”, iar o TREIME din săli nu aveau CAMERE de supraveghere
EDITORIAL Ce ascunde amânarea summit-ului Trump-Putin de la Budapesta?
21:00
Ce ascunde amânarea summit-ului Trump-Putin de la Budapesta?
EXTERNE Mark Rutte iar îl lingușește pe Donald Trump: Președintele Trump este „CRUCIAL” pentru încheierea războiului din Ucraina
19:56
Mark Rutte iar îl lingușește pe Donald Trump: Președintele Trump este „CRUCIAL” pentru încheierea războiului din Ucraina
EXTERNE Sarkozy, păzit zi și noapte de doi ofițeri de securitate. Fostul președinte francez n-a putut să doarmă din cauza deținuților care i-au cântat
19:03
Sarkozy, păzit zi și noapte de doi ofițeri de securitate. Fostul președinte francez n-a putut să doarmă din cauza deținuților care i-au cântat
Mediafax
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
O șefă de secție de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei dețin apartamente de 15 milioane de euro în Dubai: „Un pas către diversificare”
Mediafax
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui Dragoș Pîslaru
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
StirileKanalD
VIDEO De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
O tânără de 26 de ani, influenceriță pe TikTok, a fost înjunghiată mortal în timpul unui jaf. Tragedia a avut loc sub privirile neputincioase ale iubitului ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
Proprietarul de locuințe suportă toate obligațiile. Codul Civil spune clar. Răspunde legal pentru aceste abateri
Evz.ro
Cele mai vechi superstiții românești despre moarte și viața de apoi
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Cum vrea Comisia Europeană să reducă prețurile la energie?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Orice se va întâmpla în războiul din UCRAINA, Europa va rămâne în război cu Rusia pe termen nelimitat”
23:55
Dan Dungaciu: „Orice se va întâmpla în războiul din UCRAINA, Europa va rămâne în război cu Rusia pe termen nelimitat”
VIDEO Raed Arafat vrea o anchetă amplă privind cauza exploziei din Rahova: „Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc”
23:35
Raed Arafat vrea o anchetă amplă privind cauza exploziei din Rahova: „Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „CONVORBIREA Trump-Putin a fost un mesaj pentru tabăra europeană”
23:30
Dan Dungaciu: „CONVORBIREA Trump-Putin a fost un mesaj pentru tabăra europeană”
POLITICĂ Claudiu Manda: M-am retras din funcția de președinte al PSD Dolj și l-am propus pentru această poziție pe Cosmin Vasile
23:26
Claudiu Manda: M-am retras din funcția de președinte al PSD Dolj și l-am propus pentru această poziție pe Cosmin Vasile
VIDEO De ce EXPLOZIA din Rahova nu a fost urmată de incendiu. Raed Arafat: „E posibil. Este un lucru care se întâmplă des”
23:17
De ce EXPLOZIA din Rahova nu a fost urmată de incendiu. Raed Arafat: „E posibil. Este un lucru care se întâmplă des”