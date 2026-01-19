Trump nu exclude folosirea forței pentru a ocupa Groenlanda, răspunzând la întrebare: „Fără comentarii”

Donald Trump a cerut Europei să se concentreze pe conflictul din Ucraina care a ajuns deja la al patrulea an, și nu pe Groenlanda. Acesta invovă anexarea insulei arctice pe seama securității naționale americane în fața amenințării Chinei și a Rusiei.

Președintele american nu exclude folosirea forței pentru a ocupa Groenlanda, răspunzând la întrebare: „Fără comentarii.” într-un interviu telefonic pentru NBC. Tensiunile dintre UE și SUA iau amploare după ce atât Washington DC, cât și capitalele UE au luat în considerare să se războiască prin taxe vamale reciproce.

Trump amenință 8 țări europene cu taxe vamale

Trump a amenințat Danemarca și alte șapte țări europene că le va impune taxe vamale de 10% dacă opun rezistență anexării Groenlandei de către SUA. Liderul de la Casa Albă și-a exprimat frustrarea într-un mesaj transmis premierului norvegian Jonas Gahr Store că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace după ce „a încheiat opt războaie”.

Președintele a amenințat că tarifele vor intra în vigoare din 1 februarie 2026 , inclusiv Norvegiei după ultima declarație a premierului Store:

„Poziția Norvegiei vizavi de Groenlanda este clară. Groenlanda este parte a Regatului Danemarcei, iar Norvegia susține Regatul Danemarcei în această chestiune”.

