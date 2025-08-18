Prima pagină » Știri externe » Trump nu exclude trimiterea de TRUPE în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate /Zelenski: „Ne trebuie totul”

18 aug. 2025, 21:48, Știri externe
Statele Unite ar putea trimite trupe în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate convenite pentru oprirea războiului cu Rusia, a sugerat președintele Donald Trump, subliniind însă că țările europene vor fi în ”prima linie” a apărării.

Întrebat dacă garanțiile de securitate ar putea implica trimiterea de trupe americane la sol în viitor, Trump a răspuns:

”Vă vom anunța, poate chiar în această seară. Ne vom întâlni cu șapte lideri europeni extraordinari, din țări mărețe, vom discuta despre acest lucru, vor fi implicați cu toții. În materie de securitate, va fi foarte util, ei vor fi prima linie de apărare, întrucât ei sunt acolo, sunt în Europa, dar îi vom ajuta și noi, vom fi implicați”.

La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că are nevoie de garanții de securitate solide din partea Statelor Unite și a partenerilor europeni.

”Ne trebuie totul. Sunt două componente: o armată ucraineană puternică, este vorba de armament, de personal, de misiuni de instruire, de informații ale serviciilor, iar a doua componentă va fi discutată cu partenerii noștri. Va depinde de țările mari, de Statele Unite, de prietenii noștri”, a subliniat Zelenski.

Donald Trump s-a declarat încrezător asupra șanselor de oprire a războiului din Ucraina.

”Dacă totul va merge bine astăzi, vom organiza o reuniune trilaterală și cred că vom avea o șansă rezonabilă de a opri războiul la acea reuniune. Cred că avem o șansă reală, au trecut deja aproape patru ani, săptămâna trecută au fost omorâți mulți oameni, iar în total milioane de oameni. Atât eu cât și Vladimir Putin vrem oprirea acestui război, eu vreau să se încheie în termeni buni pentru toată lumea. Cred că toată lumea s-a săturat de acest război și îl vom opri. Vom obține o pace durabilă”, a declarat Donald Trump, cu ocazia întâlnirii cu Volodimir Zelenski.

Liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Finlandei, alături de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și de Mark Rutte, secretarul general al NATO, se vor întâlni în scurt timp cu Donald Trump la Washington.

