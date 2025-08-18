Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat încrezător, luni seară, cu ocazia întâlnirii de la Casa Albă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, asupra șanselor de oprire a războiului din Ucraina.

”Cred că, dacă totul va merge bine astăzi, vom organiza o reuniune trilaterală și cred că vom avea o șansă rezonabilă de a opri războiul la acea reuniune. Cred că avem o șansă reală, au trecut deja aproape patru ani, săptămâna trecută au fost omorâți mulți oameni, iar în total milioane de oameni. Atât eu cât și Vladimir Putin vrem oprirea acestui război, eu vreau să se încheie în termeni buni pentru toată lumea. Cred că toată lumea s-a săturat de acest război și îl vom opri. Vom obține o pace durabilă”, a declarat Donald Trump, cu ocazia întâlnirii cu Volodimir Zelenski.

De altfel, Trump nu a exclus posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina, în cadrul acordului privind garanțiile de securitate oferite de Occident. Liderul SUA a explicat că Europa va trebui să ofere principalele garanții de securitate, dar a subliniat că ar putea fi implicate și Statele Unite.

”Europenii sunt în prima linie a apărării. Dar noi îi vom ajuta, ne vom implica. Vă vom anunța, poate chiar în această seară”, a explicat Trump, înaintea întâlnirii cu liderii europeni.

Întrebat dacă Ucraina este pregătită să cedeze teritorii Rusiei, președintele Volodimir Zelenski a evitat un răspuns direct, dar a salutat eforturile diplomatice ale Administrației de la Washington.

”Trebuie să oprim acest război, trebuie să oprim Rusia și avem nevoie de sprijinul partenerilor noștri americani și europeni. Noi susținem ideile președintelui Trump de oprire a războiului prin eforturi diplomatice”, a explicat Zelenski.

Liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Finlandei, alături de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și de Mark Rutte, secretarul general al NATO, se vor întâlni în scurt timp cu Donald Trump la Washington.

