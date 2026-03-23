Trump oferă mai multe detalii despre „armistițiul“ de 5 zile din Iran. Când au avut loc discuțiile cu Teheranul

Președintele american Donald Trump reafirmă că discuțiile dintre SUA și Iran au fost „foarte constructive” și că Iranul „își dorește foarte mult să ajungă la un acord”.

Într-o discuție cu reporterii de pe aeroportul din Palm Beach, Florida, Trump a declarat că au existat „puncte importante de consens” în discuțiile la care au participat reprezentanții SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, despre care spune că s-au desfășurat „perfect”.

Donald Trump a declarat că Steve Whitkoff a purtat negocieri cu „o persoană foarte importantă”, care reprezintă Iranul.

Întrebat de un jurnalist cu cine anume a vorbit Steve Whitkoff, Donald Trump a răspuns: „Cu o persoană foarte importantă. Nu uitați, am eliminat conducerea – prima fază, a doua fază și, în mare măsură, a treia fază. Dar avem de-a face cu o persoană care, după părerea noastră, este cea mai respectată și un lider.“

Discuțiile au avut loc ieri și s-au prelungit până seara, a spus el.

„Ei (Iranul n.r.) doresc foarte mult să încheie un acord. Și noi am dori să încheiem un acord. Ne vom întâlni astăzi, probabil la telefon, deoarece este foarte greu… pentru ei să iasă, presupun.”

Trump a spus că va vedea cum decurge pauza de cinci zile în atacurile SUA asupra centralelor electrice iraniene – adăugând că, dacă nu se ajunge la o înțelegere, „vom continua să bombardăm din toată inima”.

Președintele american a declarat că Iranul a luat inițiativa de a intra în negocieri pentru a preveni distrugerea celor mai mari centrale electrice ale lor.

„Mâine dimineața, la o oră potrivită pentru ei, urma să le bombardăm cele mai mari centrale electrice, a căror construcție a costat peste 10 miliarde de dolari. Sunt niște centrale foarte bune; nu le lipseau banii. Un singur foc de armă și totul s-ar prăbuși. De ce ar face ei asta? De aceea ne-au sunat. Nu eu i-am sunat, ei ne-au sunat. Vor să încheie un acord. Și noi suntem foarte dispuși să încheiem un acord. Trebuie să fie un acord bun și să însemne: fără războaie și fără arme nucleare. Nu vor mai avea arme nucleare – ei sunt de acord cu asta. Dacă rămâne ceva din toate acestea, nu va exista niciun acord”, a subliniat președintele SUA.

Trump a mai spus că SUA au purtat discuții cu Israelul „cu puțin timp în urmă”.

Întrebat dacă Israelul va respecta un eventual acord de încetare a focului cu Iranul, Trump a răspuns: „Cred că Israelul va fi foarte mulțumit de ceea ce avem. Asta va însemna pace pentru Israel. Pace pe termen lung, pace garantată, dacă se va întâmpla acest lucru.”

Întrebat de jurnaliști dacă SUA vor să obțină uraniu îmbogățit înainte de încheierea conflictului, Trump a transmis:

„Nu dorim nicio îmbogățire. Dar vrem și [să obținem deja – n.r.] uraniu îmbogățit. Dacă se va întâmpla asta, va fi un început excelent pentru reconstruirea Iranului și pentru toate celelalte lucruri pe care le dorim. Și este, de asemenea, minunat pentru Israel și pentru alte țări din Orientul Mijlociu: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, pentru toate acestea, în special pentru Kuweit și Bahrain. Așadar, le va fi benefic tuturor.“

Instituțiile de presă iraniene îl contrazic pe Trump: NU există „niciun contact direct sau indirect" între Iran și Statele Unite

Lupte în Orient, ziua 24. Trump se răzgândește și amână loviturile asupra infrastructurii energetice a Iranului 5 zile. Cum au reacționat piețele

ENERGIE Care sunt țările care depind cel mai mult de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu. Criza Strâmtorii Ormuz le-a dat peste cap economiile
Care sunt țările care depind cel mai mult de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu. Criza Strâmtorii Ormuz le-a dat peste cap economiile
