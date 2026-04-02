Trump postează imagini cu bombardarea celui mai mare pod din Iran și amenință Teheranul: „Vor urma mult mai multe!”

Donald Trump a amenințat, printr-o postare pe Truth Social, că dacă oficialii de la Teheran nu vor accepta în scurt timp un armistițiu, intensitatea atacurilor asupra infrastructurii iraniene va căpăta o amploare fără precedent.

Președintele american a postat imagini video cu bombardamentele asupra celui mai mare pod din Iran, care lega orașul Karaj de capitala Teheran. Acest pod, care are o înălțime de 136 de metri, a fost prezentat drept o capodoperă inginerească a Orientului Mijlociu. Acest atac vine după ce Trump a precizat miercuri că bombardamentele Statelor Unite și Israelului vor trimite Iranul „înapoi în epoca de piatră”.