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Primele declarații ale lui Flavio Bolsonaro pentru presa americană de la fuga sa din țară. Vrea să devină cetățean american, dar nu exclude o nouă candidatură la următoarele alegeri prezidențiale din Brazilia

Primele declarații ale lui Flavio Bolsonaro pentru presa americană de la fuga sa din țară. Vrea să devină cetățean american, dar nu exclude o nouă candidatură la următoarele alegeri prezidențiale din Brazilia
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Flavio Bolsonaro, candidatul la alegerile prezidențiale care a fugit din țară în urma înfrângerii în fața lui Lula da Silva, intenționează să ceară rezidență permanentă în Statele Unite. Deși este departe de țara sa natală, Bolsonaro afirmă că își va continua activitatea sa politică din străinătate și ia în calcul o noua candidatură.

În turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia, desfășurat pe 25 octombrie, Flávio Bolsonaro a obținut 48,21% din voturi, fiind învins de președintele în exercițiu Luiz Inácio Lula da Silva, care a câștigat cu 51,79%. După scrutin, Flávio Bolsonaro nu și-a recunoscut înfrângerea și a invocat presupuse nereguli și abuzuri, deși propriul său partid a recunoscut oficial rezultatul alegerilor.

„Există încă un sistem judiciar care funcționează mult mai bine decât în ​​Brazilia, așa că voi rămâne aici în Statele Unite, îmi voi regulariza statutul de imigrare, voi continua să lucrez pentru Brazilia mea de aici, din America, și încă o dată îi mulțumesc președintelui Trump, care a declarat public că voi avea tot timpul necesar aici în Statele Unite, pentru a nu fi victima acestei persecuții necruțătoare pe care eu și alte sute de oameni o suferim în Brazilia”, a spus Bolsonaro.

La doar o zi după alegeri, judecătorul Curții Supreme a Braziliei i-a interzis lui Bolsonaro să părăsească țara și i-a ordonat să își predea pașapoartele în termen de 24 de ore. Măsura a fost luată în contextul unor anchete privind spălarea de bani și a unei anchete separate privind finanțarea unui film biografic despre tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro.

În prezent, autoexilat în Statele Unite, Flávio Bolsonaro a precizat că intenționează să ceară rezidență permanentă deoarece se teme de persecuția politică dacă se va întoarce în țară. Deși este departe de Brazilia, acesta a precizat în cadrul unui interviu pentru The Epoch Times că va continua să își sprijine organizația politică din străinătate.

„De aici, din Statele Unite, pot avea o voce activă și pot vorbi în apărarea țării mele”, a declarat el pentru Jan Jekielek, gazda emisiunii „American Thought Leaders”. „Lucrez de aici, din Statele Unite, îndrumând, discutând cu baza noastră și luând decizii împreună cu cei de acolo”.

Potrivit Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA, Bolsonaro a primit drept de ședere până pe 27 octombrie 2027.

„Sunt foarte recunoscător poporului american și președintelui Donald Trump pentru că mi-a deschis mie și familiei mele ușile Americii”, a declarat Bolsonaro.

Secretarul de stat american Marco Rubio a condamnat procesul deschis împotriva lui Bolsonaro, iar Trump a numit procesul o „vânătoare de vrăjitoare”.

„Brazilia nu mai trăiește într-o democrație deplină”, a spus Bolsonaro. „Realitatea de astăzi este că au fost multe greșeli în aceste alegeri din Brazilia și, din păcate, în Brazilia, ceea ce vă voi spune aici ar fi motive pentru ca eu să fiu investigat sau urmărit penal într-un proces care nu ar respecta statul de drept”.

Curtea Supremă a Braziliei l-a condamnat pe fratele lui Bolsonaro, Eduardo, pentru că a solicitat asistență din partea SUA pentru procesul loviturii de stat a tatălui său. Acesta a fugit în Statele Unite în 2025 și riscă arestarea dacă se întoarce în Brazilia, unde riscă o pedeapsă de patru ani și două luni. De asemenea, tatăl său, Jair, ispășește în prezent o condamnare de 27 de ani de închisoare.

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