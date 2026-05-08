Prima pagină » Știri externe » Cântăreața Bonnie Tyler, în stare critică la ATI. Legenda muzicii rock, în comă după o intervenție chirurgicală de urgență

Mihai Tănase
Bonnie Tyler - Foto: Mediafax foto
Legenda muzicii rock Bonnie Tyler se află în stare critică într-un spital din Portugalia, după o intervenție chirurgicală de urgență cauzată de o perforație intestinală. Artista a fost plasată în comă indusă medical pentru a-i fi susținută recuperarea.

Vești dramatice din lumea muzicii internaționale. Cântăreața britanică Bonnie Tyler, vocea inconfundabilă din spatele unor hituri emblematice precum „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero”, trece prin una dintre cele mai dificile lupte ale vieții sale, după ce starea de sănătate i s-a deteriorat grav în ultimele zile, potrivit Cmjornal.pt.

Artista, în vârstă de 74 de ani, a fost transportată de urgență la un spital din Faro, unde a fost operată după ce medicii au descoperit o perforație intestinală, o afecțiune severă care poate provoca complicații majore și necesită intervenție imediată. Deși primele informații arătau că operația a decurs bine, evoluția ulterioară a fost îngrijorătoare.

Potrivit celor mai recente informații apărute în presa portugheză și confirmate ulterior de reprezentanții artistei, Bonnie Tyler a fost plasată în comă indusă medical și este internată în secția de terapie intensivă, unde primește asistență respiratorie cu ajutorul unui ventilator.

„Medicii au indus-o pe Bonnie în comă pentru a-i facilita recuperarea”, a declarat purtătorul de cuvânt al artistei.

Medicii încearcă acum să stabilizeze starea interpretei, iar prognosticul rămâne rezervat.

Bonnie Tyler se pregătea să înceapă un nou turneu european

Vestea vine într-un moment cu atât mai dureros cu cât Bonnie Tyler se pregătea să înceapă un nou turneu european în această lună, cu concerte programate în mai multe țări, inclusiv în Germania, Turcia, Republica Cehă, Ungaria și Suedia.

Cu o carieră de aproape cinci decenii, artista – născută Gaynor Sullivan – a rămas una dintre cele mai iubite voci ale muzicii internaționale, iar de-a lungul anilor a susținut concerte memorabile și în România.

Sursa video – X/@L_ThinkTank

