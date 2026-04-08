Prima pagină » Știri externe » Mark Rutte are întâlnire cu Trump. Secretarul NATO pleacă la Washington după ce SUA a amenințat cǎ părăsește alianța

Mark Rutte are întâlnire cu Trump. Secretarul NATO pleacă la Washington după ce SUA a amenințat cǎ părăsește alianța

Mark Rutte are întâlnire cu Trump. Secretarul NATO pleacă la Washington după ce SUA a amenințat cǎ părăsește alianța
Galerie Foto 10
Mark Rutte are întâlnire cu Trump. Secretarul NATO pleacă la Washington după ce SUA a amenințat cǎ părăsește alianța

Mark Rutte are o întâlnire cu Trump. Una de urgență, având un obiectiv de mare importanță: să-l convingă pe liderul de la Casa Albă să rămână în alianță. 

Secretarul general al NATO trebuie să-i reamintească președintelui Donald Trump beneficiile de care dispun Statele Unite ca membru al alianței. În caz contrar, SUA riscă să întâmpine izolare internațională într-o lume destabilizată cum nu s-a mai văzut din anii 1930-1940.

NATO, în al 13-lea ceas

Trump și-a exprimat îngrijorarea privind contribuția masivă pe care o aduce America securității europene, fără a obține câștiguri.

Încă de la primul său mandat, liderul de la Casa Albă le-a impus statelor membre să plătească mai mult la apărare.  El a amenințat că nu va interveni să le apere în cazul unui atac rusesc.

Mark Rutte are întâlnire cu Trump joi

Mark Rutte își va începe miercuri vizita de trei zile la Washington DC.  Joi ar urma să aibă loc întâlnirea în contextul tensiunilor globale cu liderul de la Casa Albă.

Secretarul se va întâlni și cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth, și cu șeful diplomației americane, Marco Rubio. Marți, 7 aprilie, Trump tocmai  a anunțat un armistițiu de două săptămâni cu Iran.

Trump a amenințat că ar putea scoate SUA din NATO după război

Președintele a amenințat pe ton furios că după războiul cu Iran,  ar putea reevalua rolul SUA în NATO după ce aliații europeni au refuzat să-i acorde ajutor militar și sprijin logistic în războiul de 40 de zile cu Iran.

Președintele a mai spus că NATO este un „tigru de hârtie” după ce mai multe state europene au refuzat efectuarea atacurilor aeriene  din bazele americane aflate pe teritoriul acestora. Trump a afirmat ulterior că „a supus alianța la un test”.

Mark Rutte va purta discuții cu membri ai Congresului și va ține un discurs la Fundația Prezidențială Ronald Reagan, potrivit Euronews.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:Trump amenință din nou cu ieșirea din NATO. „Mereu am crezut că este un tigru de hârtie”

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan sesizează CCR despre unele prevederi privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Cancan.ro
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o strâmtoare?
