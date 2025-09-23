Prima pagină » Știri externe » Trump s-a sucit și susține acum că Ucraina își poate recâștiga TOATE teritoriile pierdute

Trump s-a sucit și susține acum că Ucraina își poate recâștiga TOATE teritoriile pierdute

23 sept. 2025, 23:21, Știri externe
Trump s-a sucit și susține acum că Ucraina își poate recâștiga TOATE teritoriile pierdute

Nu doar că a îndemnat țările europene să nu mai cumpere gaz de la ruși și chiar să doboare orice dronă sau avion rusesc care mai pătrunde pe flancul estic al NATO, dar președintele american Donald Trump i-a dat acum „undă verde” Ucrainei să-și recupereze toate teritoriile pierdute (regiunile Herson, Zaporojie, Donețk, Lugansk, aflate sub ocupație rusească din 2022, zone ocupate din regiunile Sumi și Harkov din 2024-2025,  precum și peninsula Crimeea, anexată de Rusia din 2014).

Președintele republican, care la începutul celui de-al doilea mandat a ales o atitudine neutră și chiar izolaționistă în privința chestiunii războiului ruso-ucrainean, este acum pentru reîntregirea Ucrainei după ce și-a exprimat în mod repetat dezamăgirea față de omologul său rus, Vladimir Putin.

Situația curentă de pe frontul ruso-ucrainean - LiveUaMap.com | Roșu- teritorii ucrainene aflate sub ocupație rusească

Situația curentă de pe frontul ruso-ucrainean – LiveUaMap.com | Roșu- teritorii ucrainene aflate sub ocupație rusească

„După ce am ajuns să cunosc şi să înţeleg pe deplin situaţia militară şi economică a Ucrainei/Rusiei şi, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originală. Cu timp, răbdare şi sprijinul financiar al Europei şi, în special, al NATO, graniţele originale de unde a început acest război sunt o opţiune foarte realistă. De ce nu? Rusia luptă de trei ani şi jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câştigat în mai puţin de o săptămână. Acest lucru nu onorează Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă „un tigru de hârtie”. Când oamenii care trăiesc în Moscova şi în toate marile oraşe, localităţi şi districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obţină benzină din cauza cozilor lungi care se formează şi toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit mare şi devine din ce în ce mai bună, Ucraina ar putea să-şi recupereze ţara în forma sa originală şi, cine ştie, poate chiar să meargă mai departe de atât! Putin şi Rusia se află într-o situaţie economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acţioneze. În orice caz, le doresc bine ambelor ţări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce doreşte cu ele. Mult noroc tuturor!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Pe 28 februarie 2025, liderul de la Casa Albă s-a certat cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, pentru că se opunea negocierilor de pace cu Rusia, iar ulterior, i-a acuzat pe liderii statelor membre UE că provoacă Rusia. Pe 15 august 2025, l-a invitat la Summitul din Alaska pe Vladimir Putin pentru a discuta în privința medierii păcii dintre Kiev și Moscova. Acum, președintele american se declară nu doar dezamăgit, ci chiar înfuriat pe Rusia pentru că refuză să înceteze bombardamentele împotriva Ucrainei, iar de curând a denunțat incursiunile aeriene în spațiul aerian al țărilor membre NATO de pe flancul estic.

Președintele american și-a exprimat deseori dorința de a primi Premiul Nobel pentru Pace dacă va reuși să medieze încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Trump le recomandă statelor europene din NATO să DOBOARE avioanele ruse /Ce spune președintele SUA despre Putin

Citește și

VIDEO Ursula von der Leyen discută cu Trump despre „atacurile HIBRIDE” asupra țărilor europene /UE vrea oprirea rapidă a importurilor de energie din Rusia
22:37
Ursula von der Leyen discută cu Trump despre „atacurile HIBRIDE” asupra țărilor europene /UE vrea oprirea rapidă a importurilor de energie din Rusia
EXTERNE Alimentarea cu energie elctrică a centralei nucleare de la Zaporojie a fost din nou oprită. Ce transmit autoritățile de la Kiev
22:25
Alimentarea cu energie elctrică a centralei nucleare de la Zaporojie a fost din nou oprită. Ce transmit autoritățile de la Kiev
VIDEO Trump le recomandă statelor europene din NATO să DOBOARE avioanele ruse /Ce spune președintele SUA despre Putin
22:23
Trump le recomandă statelor europene din NATO să DOBOARE avioanele ruse /Ce spune președintele SUA despre Putin
VIDEO Trump contestă, de la tribuna ONU, POLITICILE ecologice și în materie de imigrație /„Vor produce moartea Europei Occidentale”
21:01
Trump contestă, de la tribuna ONU, POLITICILE ecologice și în materie de imigrație /„Vor produce moartea Europei Occidentale”
TURISM Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Italia: „Vineri este programată o grevă în transportul aerian. Sunt posibile perturbări majore”
21:00
Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Italia: „Vineri este programată o grevă în transportul aerian. Sunt posibile perturbări majore”
EXTERNE Marco Rubio respinge afirmațiile premierului Poloniei: „Nu cred că cineva a vorbit despre DOBORÂREA avioanelor rusești, doar dacă atacă”
20:42
Marco Rubio respinge afirmațiile premierului Poloniei: „Nu cred că cineva a vorbit despre DOBORÂREA avioanelor rusești, doar dacă atacă”
Mediafax
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
A ascuns până în ultima clipă! Vedeta PRO TV a născut gemeni în mare secret!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Rămânem fără pensii peste 5-10 ani? Un economist spune cum vede colapsul sistemului și ce soluții sunt: „e un termen optimist”
Mediafax
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Cine este fotbalistul care a murit în SUA, chiar înainte de a se întoarce în România! Ciprian avea doar 20 de ani și era legitimat la CFR Cluj
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Restricții la retragerile de numerar. Se schimbă regulile pentru clienții vârstnici. Unde se impun plafoane zilnice și lunare
Evz.ro
Hanul lui Manuc, locul unde s-a scris istoria Europei. Detalii neștiute despre cerdacul legendar
A1
Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă: „Dacă îmi dădea doctorița să mănânc pământ de pe jos, pământul ăla mâncam”
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Dan Helciug, despre Eurovision: "Este un show politic, nu este un concurs artistic". Artistul sparge TĂCEREA și spune tot ce s-a întâmplat în spatele scenei. A trăit momente pe care nu le poate uita. Iată ce NU s-a văzut la televizor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Angelina Jolie, mesaj dur despre Statele Unite: „Nu îmi mai recunosc țara”