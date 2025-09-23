Trump s-a sucit și susține acum că Ucraina își poate recâștiga TOATE teritoriile pierdute

Nu doar că a îndemnat țările europene să nu mai cumpere gaz de la ruși și chiar să doboare orice dronă sau avion rusesc care mai pătrunde pe flancul estic al NATO, dar președintele american Donald Trump i-a dat acum „undă verde” Ucrainei să-și recupereze toate teritoriile pierdute (regiunile Herson, Zaporojie, Donețk, Lugansk, aflate sub ocupație rusească din 2022, zone ocupate din regiunile Sumi și Harkov din 2024-2025, precum și peninsula Crimeea, anexată de Rusia din 2014).

Președintele republican, care la începutul celui de-al doilea mandat a ales o atitudine neutră și chiar izolaționistă în privința chestiunii războiului ruso-ucrainean, este acum pentru reîntregirea Ucrainei după ce și-a exprimat în mod repetat dezamăgirea față de omologul său rus, Vladimir Putin.

„După ce am ajuns să cunosc şi să înţeleg pe deplin situaţia militară şi economică a Ucrainei/Rusiei şi, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originală. Cu timp, răbdare şi sprijinul financiar al Europei şi, în special, al NATO, graniţele originale de unde a început acest război sunt o opţiune foarte realistă. De ce nu? Rusia luptă de trei ani şi jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câştigat în mai puţin de o săptămână. Acest lucru nu onorează Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă „un tigru de hârtie”. Când oamenii care trăiesc în Moscova şi în toate marile oraşe, localităţi şi districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obţină benzină din cauza cozilor lungi care se formează şi toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit mare şi devine din ce în ce mai bună, Ucraina ar putea să-şi recupereze ţara în forma sa originală şi, cine ştie, poate chiar să meargă mai departe de atât! Putin şi Rusia se află într-o situaţie economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acţioneze. În orice caz, le doresc bine ambelor ţări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce doreşte cu ele. Mult noroc tuturor!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Pe 28 februarie 2025, liderul de la Casa Albă s-a certat cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, pentru că se opunea negocierilor de pace cu Rusia, iar ulterior, i-a acuzat pe liderii statelor membre UE că provoacă Rusia. Pe 15 august 2025, l-a invitat la Summitul din Alaska pe Vladimir Putin pentru a discuta în privința medierii păcii dintre Kiev și Moscova. Acum, președintele american se declară nu doar dezamăgit, ci chiar înfuriat pe Rusia pentru că refuză să înceteze bombardamentele împotriva Ucrainei, iar de curând a denunțat incursiunile aeriene în spațiul aerian al țărilor membre NATO de pe flancul estic.

Președintele american și-a exprimat deseori dorința de a primi Premiul Nobel pentru Pace dacă va reuși să medieze încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia.

Sursa Foto: Profimedia

