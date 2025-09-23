Prima pagină » Știri externe » Trump le recomandă statelor europene din NATO să DOBOARE avioanele ruse /Ce spune președintele SUA despre Putin

23 sept. 2025, 22:23, Știri externe
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, marți seară, că țările membre NATO ar trebui să doboare avioanele ruse care pătrund ilegal în spațiul lor aerian.

Donald Trump s-a întâlnit la New York cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Întrebat de jurnaliști dacă țările membre NATO ar trebui să doboare aeronavele ruse care pătrund în spațiul lor aerian, președintele Statelor Unite a răspuns afirmativ.

Rugat să spună dacă mai are încredere în președintele Rusiei, Vladimir Putin, Trump a răspuns:

”Vă voi spune peste o lună”.

De altfel, Donald Trump a evitat să spună ce garanții de securitate pot oferi Statele Unite Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia.

”Este prematur să avem o astfel de discuție în acest moment”, a subliniat Trump.

Alianța Nord-Atlantică a avertizat, marți, Rusia că va acționa cu determinare pentru protejarea teritoriului, în contextul incursiunilor aeriene ruse în mai multe state membre, inclusiv în România. Consiliul Nord-Atlantic a organizat, marți, consultări în virtutea Articolului 4 a Tratatului de la Washington.

”Incursiunea Rusiei în Estonia se înscrie într-un model comportamental iresponsabil al Rusiei. Pe 10 septembrie, Consiliul Nord-Atlantic a organizat consultări ca reacție la încălcarea spațiului aerian polonez de către drone ruse. Mai mulți aliați, inclusiv Finlanda, Letonia, Lituania, Norvegia și România, s-au confruntat cu încălcări ale spațiului aeriana de către Rusia. Exprimăm solidaritate totală cu aliații al căror spațiu aerian a fost încălcat. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acțiuni de escaladare (…), care trebuie să înceteze. Rusia nu trebuie să aibă dubii: NATO și statele membre vor utiliza toate mijloacele militare și non-militare, în conformitate cu legislația internațională, pentru a ne apăra și a descuraja orice amenințare. Vom continua să răspundem în modul, în momentul și în domeniul în care dorim. Angajamentul nostru față de Articolul 5 este de neclintit”, a transmis Alianța Nord-Atlantică.

Foto: Profimedia

