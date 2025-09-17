Trump, schimb tensionat de replici cu un jurnalist australian: „Prejudiciați foarte mult Australia cu acest ton prost”. De la ce a pornit SCANDALUL

Președintele SUA, Donald Trump, a avut un moment tensionat cu jurnalistul John Lyons de la ABC Australia, care l-a întrebat cu cât s-a îmbogățit de la revenirea la Casa Albă. Trump a evitat răspunsul direct și l-a acuzat pe reporter că afectează relațiile dintre SUA și Australia, promițând să discute incidentul cu premierul Anthony Albanese.

Donald Trump a fost confruntat marți de jurnalistul australian John Lyons, de la Australian Broadcasting Corporation (ABC), cu „întrebarea roșie” privind câștigurile sale financiare de la întoarcerea la Casa Albă, în ianuarie.

„Nu știu”, a replicat liderul american, precizând că afacerile familiei sunt gestionate de copiii săi. Ulterior, Trump a acuzat reporterul că subminează relațiile bilaterale între SUA și Austrialia.

„În opinia mea, în acest moment prejudiciați foarte mult Australia, iar ei vor să se înțeleagă bine cu mine”, a spus Trump.

Președintele american a adăugat că urmează să se întâlnească „foarte curând” cu premierul australian Anthony Albanese: „O să-i spun despre dumneavoastră. Ați dat un ton foarte prost.”

Când jurnalistul a încercat să mai adreseze o întrebare, Trump i-a făcut semn să tacă, ducând degetul la buze și spunând „liniște”, înainte de a se îndrepta spre un alt reporter.

Relații cu scântei între SUA și Australia

Întâlnirea dintre Trump și Albanese a fost mult așteptată, după ce o discuție programată la G20, în iunie, a fost anulată când liderul american a părăsit brusc summitul pentru a gestiona criza din Orientul Mijlociu.

Premierul australian a confirmat luni, la radio ABC, că se va întâlni cu Trump la New York, în marja Adunării Generale a ONU: „El organizează o recepție marți seara, săptămâna viitoare. De asemenea, ne vom întâlni la diverse forumuri care vor avea loc de acum până la sfârșitul anului.”

Relațiile dintre SUA și Australia au fost puse la încercare în ultimele luni, după ce administrația Trump a anunțat o revizuire a acordului Aukus, în valoare de 239 miliarde de dolari, privind submarinele nucleare semnat în 2021.

Totodată, Washingtonul a impus o taxă suplimentară de minimum 10% pentru exporturile australiene, gest catalogat de Albanese drept „nedemn de un prieten”.

John Lyons a respins acuzațiile lui Trump, considerând că întrebarea a fost legitimă și pusă într-un cadru jurnalistic normal.

„Pentru mine, a fost un lucru perfect normal să pun întrebări care nu cred că erau provocatoare. (…) Este o idee absurdă să crezi că întrebările politicoase și corecte ar putea afecta relațiile dintre aliați”, a declarat el pentru ABC. P

otrivit postului public australian, întrebările făceau parte dintr-o investigație a programului Four Corners privind afacerile lui Trump după revenirea la putere.