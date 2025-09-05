Prima pagină » Știri externe » Trump se declară „dezamăgit” de conturarea noii ordini mondiale de către „Axa Autocrațiilor”: Am pierdut India și Rusia în favoarea Chinei

05 sept. 2025, 18:54, Știri externe
Președintele american Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea pe platforma de socializare Truth Social după ce a urmărit Parada de Ziua Victoriei de la Beijing. Liderul de la Casa Albă spune că „Rusia și India au fost pierdute în fața Chinei”, după ce președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi s-au întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping la summitul OSC de la Tianjin.

Cei trei lideri ai Rusiei, Chinei și Indiei au fost fotografiați cum se salutau și se țineau de mână, mergând umăr la umăr la summit.

„S-ar părea că am pierdut India și Rusia către China cea întunecată și îndepărtată. Le urez să aibă parte împreună de un viitor prosper și îndelungat!”, a scris președintele de la Casa Albă pe Truth Social.

SUA își pierd aliații asiatici

În primăvara acestui an, după întâlnirea din februarie dintre Trump și Modi,   SUA au încheiat un parteneriat comercial cu India, propunând chiar transferul fabricilor de componente pentru telefoanele iPhone de la Apple, prin investiția de 1,5 miliarde de dolari de către Foxconn. Acordul comercial ar urma să intre în vigoare din noiembrie, potrivit Reuters. În aprilie, Trump a crescut tarifele vamale pentru India, China, UE, Canada, Pakistan, Japonia, Coreea de Sud, Mexic și multe alte țări.

India, care a fost taxată de SUA cu tarife de 26%,  pare că dorește să rămână în continuare nu doar stat membru al forumului economic BRICS, ci chiar își întărește relațiile cu China.  Trump o amenințase în urma unui ultimatum emis Kremlinului că va crește tarifele vamale la 50% pentru India dacă continuă să facă afaceri cu Rusia pe durata războiului din Ucraina.

Recent, Trump revendicase Premiul Nobel pentru Pace după ce a susținut că a contribuit la încetarea războiului de patru zile dintre India și Pakistan. Însă, în urmă cu 4 ore, și premierul Pakistanului a semnat un acord de 8,5 miliarde de dolari de investiții cu China, relatează AP.

Încercând să-și păstreze ultimii aliați rămați în Asia, Trump a solicitat scăderea tarifelor auto pentru Japonia, transmite Reuters. Tarifele SUA pe mașinile japoneze au fost scăzute de la  27,5% la 15%. Și Coreea de Sud a solicitat scăderea imediată a tarifelor, scrie Chosun.

Rusia continuă alianța cu China, negocierile cu Kievul rămân blocate

Întâlnirea amiabilă dintre Trump și Putin devine o amintite tot mai îndepărtată după Summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai de la Tianjin și Parada de Ziua Victoriei de la Beijing. În timp ce China și-a etalat toată forța militară cu armament de nouă generație, Xi Jinping a fost flancat de omologii săi Vladimir Putin,  Kim Jong-un și Masoud Pezeshkian, demonstrând că Axa KRINK este mai întărită ca niciodată.

Donald Trump a acuzat imediat că Putin, Xi și cu Kim „conspiră” împotriva Americii, asta în timp ce negocierile dintre Kiev și Moscova pentru încetarea conflictului din Ucraina rămân blocate.

Trump și-a exprimat dezamăgirea în privința „țarului de la Kremlin”, după ce a observat că liderul rus nu e interesat să înceteze bombardamentele din Ucraina, asta după ce anterior i-a acuzat pe liderii UE că provoacă Rusia să întrețină ostilitățile. Joi, liderul de la Casa Albă le-a spus reporterilor că plănuiește să vorbească cu Putin „curând”, citează Reuters.

Într-o videoconferință pe tema Ucrainei, Trump i-a acuzat pe liderii europeni că „finanțează războiul” prin achizițiile de petrol rusesc, cu toate că majoritatea țărilor membre UE au redus achizițiile de la începerea războiului. Însă, potrivit Casei Albe, „Rusia a încasat 1,1 miliard de euro din vânzările de combustibili către UE într-un singur an”.  Principalele cliente ale Moscovei, sunt Ungaria și Slovacia, conduse de Viktor Orban și Robert Fico, însă unele produse petroliere de origine rusească ajung totuși în alte state membre UE după ce sunt rafinate în țări precum Turcia sau India.

Sursa Foto: Shutterstock / Truth Social

