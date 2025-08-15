Trump se declară optimist înainte de întâlnirea cu Putin: Există RESPECT de ambele părți. Cred că va ieși ceva bun din asta

Președintele american Donald Trump a făcut declarații pentru reporteri în timp ce se află în Air Force One, în drum spre Anchorage, Alaska, destinația unde se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august.

Trump susține că a remarcat prezența multor oameni de afaceri ruși la summit și se declară încântat de șansele de reușită ale întâlnirii cu omologul său rus.

„Există respect de ambele părți și cred că va ieși ceva bun din asta. Am observat că [Putin] aduce mulți oameni de afaceri din Rusia. Și asta e bine. Îmi place asta.”

„Avem cea mai tare țară, cea mai tare economie de pe Pământ, avem cele mai tari companii, am depășit recordurile pe piață din nou, curg sute de miliarde de dolari din tarife. Am fost o țară MOARTĂ acum un an și acum avem cea mai TARE țară din lume. Și Rusia vrea pace pentru că nu este bine economic și de asta caută pace. Și nici China nu stă bine economic. Vreau ca toți să fie bine. Războiul trebuie să se oprească! Uciderile trebuie să se oprească! ”

Discuțiile de la Summitul din Alaska ar urma să acopere nu doar încetarea războiului din Ucraina. Donald Trump și Vladimir Putin vor aprofunda asupra discuțiilor privind relațiile comerciale și diplomatice la nivel bilateral, care s-au înrăutățit din 2022, când fostul președinte Joe Biden a sancționat dur Rusia pentru invadarea Ucrainei la scară largă.

Întâlnirea dintre Trump și Putin din ALASKA, „o cursă contracronometru” pentru serviciile de securitate

