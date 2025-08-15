Prima pagină » Știri externe » Trump se declară optimist înainte de întâlnirea cu Putin: Există RESPECT de ambele părți. Cred că va ieși ceva bun din asta

Trump se declară optimist înainte de întâlnirea cu Putin: Există RESPECT de ambele părți. Cred că va ieși ceva bun din asta

15 aug. 2025, 16:55, Știri externe
Trump se declară optimist înainte de întâlnirea cu Putin: Există RESPECT de ambele părți. Cred că va ieși ceva bun din asta

Președintele american Donald Trump a făcut declarații pentru reporteri în timp ce se află în Air Force One, în drum spre Anchorage, Alaska, destinația unde se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august.

Trump susține că a remarcat prezența multor oameni de afaceri ruși la summit și se declară încântat de șansele de reușită ale întâlnirii cu omologul său rus.

„Există respect de ambele părți și cred că va ieși ceva bun din asta. Am observat că [Putin] aduce mulți oameni de afaceri din Rusia. Și asta e bine. Îmi place asta.”


„Avem cea mai tare țară, cea mai tare economie de pe Pământ, avem cele mai tari companii, am depășit recordurile pe piață din nou, curg sute de miliarde de dolari din tarife. Am fost o țară MOARTĂ acum un an și acum avem cea mai TARE țară din lume. Și Rusia vrea pace pentru că nu este bine economic și de asta caută pace. Și nici China nu stă bine economic. Vreau ca toți să fie bine. Războiul trebuie să se oprească! Uciderile trebuie să se oprească! ”

Discuțiile de la Summitul din Alaska ar urma să acopere nu doar încetarea războiului din Ucraina. Donald Trump și Vladimir Putin vor aprofunda asupra discuțiilor privind relațiile comerciale și diplomatice la nivel bilateral, care s-au înrăutățit din 2022, când fostul președinte Joe Biden a sancționat dur Rusia pentru invadarea Ucrainei la scară largă.

Întâlnirea dintre Trump și Putin din ALASKA, „o cursă contracronometru” pentru serviciile de securitate

Autorul recomandă:

Citește și

VIDEO Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
18:27
Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
EXTERNE Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
18:11
Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
VIDEO În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește
17:43
În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește
EXTERNE Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America”
17:35
Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America”
EXTERNE Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil”
17:16
Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil”
EXTERNE Papa Leon al XIV-lea, MESAJ pentru Putin și Trump, înaintea întâlnirii din Alaska: „Eforturile diplomatice, nu violența, nu armele”
16:44
Papa Leon al XIV-lea, MESAJ pentru Putin și Trump, înaintea întâlnirii din Alaska: „Eforturile diplomatice, nu violența, nu armele”
Mediafax
Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: 'A venit timpul să punem capăt războiului'
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Tânăr băut, prins de poliţişti cu peste 120 km/h pe o stradă din Bacău
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Comoara ascunsă din inima Banatului. Turiştii o descoperă întâmplător, după mari aventuri
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
Fiul secret al lui Vladimir Putin. Cum arată cel de-al doilea fiu al liderului de la Kremlin (FOTO)
Evz.ro
Detaliile secrete ale înțelegerii dintre Radu Budeanu și G4Media
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Cele 7 valori morale valabile în toate culturile de pe Pământ
ACTUALITATE Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
18:17
Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
ACTUALITATE Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
18:15
Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
POLITICĂ Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
18:09
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
ULTIMA ORĂ Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”
18:08
Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”
VIDEO Incendiu de vegetație în localitatea Clinceni. A fost emis un mesaj RO-Alert
18:00
Incendiu de vegetație în localitatea Clinceni. A fost emis un mesaj RO-Alert
POLITICĂ Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
17:29
Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism