Serviciile de securitate din Statele Unite ale Americii și Federația Rusă au o misiune dificilă azi: să le asigure paza președintelui american Donald Trump și a președintelui rus Vladimir Putin, liderii celor mai puternice puteri nucleare.

Cei doi lideri se vor întâlni la cea mai mare bază militară din Alaska, Joint Base Elmendorf-Richardson, pentru a discuta nu doar despre un posibil armistițiu de pace în războiul din Ucraina, ci și subiecte ce au în joc soarta păcii mondiale. Alaska are o semnificație istorică pentru ambele țări. În 1867, Statele Unite au achiziționat Alaska de la Imperiul Rus, cu 7,2 milioane de dolari. În 1959, Alaska a devenit cel de-al 49-lea stat al Statelor Unite.

Nivel crescut de securitate la cel mai important summit din ultimii 5 ani

La anunțul organizării summitului de către președintele american, un singur agent din partea Serviciului Secret la Last Frontier (Alaska) a început pregătirile. În zilele următoare, sute de angajați au sosit pentru a îndeplini cea mai dificilă misiune din ultimii ani, protecția președintelui Trump și a președintelui Putin, în același loc. Fiecare este „înconjurat” de propria securitate înarmată.

La fața locului au sosit agenți în uniforme și cu căști la intersecții. În cafenele și parcări, agenți sub acoperire, în haine civile, se amestecă printre clienți și vizitatori. Poliția statului Alaska și poliția locală sunt integrate în traseele coloanelor oficiale.

Summitul are loc în cea mai mare bază militară din Alaska

Serviciul Secret din SUA poate transporta armament, echipamente de comunicații, provizii și truse medicale în SUA la liber, dar întâmpină obstacole din cauza geografiei statului Alaska. De asemenea, pentru că hotelul Anchorage are un număr limitat de camere de hotel, vehiculele și alte resurse esențiale sunt transferate din alte părți ale statului. Inclusiv mașinile pentru coloanele oficiale sunt livrate din continentul nord-american cu avioane de marfă.

„Summitul va avea loc la Joint Base Elmendorf-Richardson, cea mai mare bază militară din Alaska. Baza a fost construită în 1940, având o suprafață de 258 km pătrați și este considerată un punct strategic cheie pentru SUA. Fiind un post de ascultare din perioada Războiului Rece situat la mai puțin 1600 km de Rusia, baza oferă spațiu aerian controlat, porți fortificate și acces instantaneu la unități militare – și, fiind o bază activă, este închisă publicului.”, a spus guvernatorul statului Alaska, Mike Dunleavy.

Guvernatorul se declară încântat că prin rezolvarea summitului într-o bază militară, sunt rezolvate „multe probleme” logistice, mai ales că statul este în plin „sezon turistic”. Hotelurile sunt aglomerate, mașinile sunt aglomerate. Hotelul Anchorage i-a mai găzduit în trecut pe Papa Ioan Paul al II-lea și pe fostul președinte american Ronald Reagan, potrivit Bloomberg.

Protocolul

Protocolul pentru întâlnirile bilaterale este reciproc: orice privilegiu acordat unui lider trebuie acordat și celuilalt. Însă, chiar dacă Putin va fi supravegheat de serviciile de securitate ruse, Serviciul Secret al SUA va menține un nivel înalt de supraveghere externă a situației. Vor fi negociate separat dimensiunile sălilor de așteptare, care vor fi zone securizate.

Niciuna dintre părți nu va deschide ușile pentru cealaltă. De asemenea, liderul rus nu se va deplasa cu automobile americane. Dacă 10 agenți americani vor sta de pază în fața sălii de ședințe, alți 10 agenți ruși vor sta în fața lor – „om pentru om, armă pentru armă”. Ambele părți vor avea echipe de traducători și interpreți proprii.

