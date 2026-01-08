Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 824. Președintele Iranului face apel la forțele de ordine să nu vizeze protestatarii

08 ian. 2026, 07:00, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 824. Președintele Iranului face apel la forțele de ordine / Sursa FOTO: Profimedia

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a cerut forțelor de securitate să nu ia „nicio măsură” împotriva protestatarilor, făcând distincție între aceștia și oamenii „revoltați” din țară, potrivit unei relatări a agenției de știri Mehr.

„Astăzi, Pezeshkian a ordonat să nu se ia nicio măsură de securitate împotriva protestatarilor și a celor care participă la mitinguri”, a declarat vicepreședintele executiv Mohammad Jafar Ghaempanah într-un videoclip difuzat după ședința de cabinet.

„Cei care poartă arme de foc, cuțite și macete și atacă secțiile de poliție și amplasamentele militare sunt revoltați și trebuie făcută o distincție între protestatari și revoltați”, a adăugat Ghaempanah.

SUA, criticate pentru declarațiile oficialilor

În paralel, șeful armatei iraniene, Amir Hatani, a criticat SUA și Israelul după amenințările președintelui american Donald Trump cu o intervenție militară în Iran dacă protestatarii ar fi uciși și după ce Benjamin Netanyahu și-a exprimat sprijinul față de protestatari.

Iranul consideră aceste declarații o amenințare și nu va tolera continuarea acestora fără un răspuns, a declarat Hatani, care nu este, însă, cel mai înalt ofițer militar al țării. „Dacă inamicul face o greșeală, vom riposta mai ferm” decât în timpul războiului de 12 zile din iunie împotriva Israelului și a Statelor Unite, a amenințat el.

Pentru prima dată de la începutul protestelor, ciocniri au izbucnit în plină zi în inima Teheranului, unde anterior avuseseră loc adunări sporadice fără incidente majore, în principal seara, potrivit presei locale.

Un spital din oraș a fost vizat din greșeală cu gaze lacrimogene folosite de forțele de securitate pentru a dispersa manifestanții, potrivit Universității de Științe Medicale din Teheran, relatată de agenția de știri ISNA. Miercuri, situația a fost liniștită în Capitală, locuitorii făcându-și cumpărăturile obișnuite în magazine, a observat AFP de-a lungul vastei străzi Vali-Asr, care traversează orașul de la nord la sud.

Bărbat executat pentru spionaj

Separat, autoritățile iraniene au executat un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului, a relatat presa de stat.

„Condamnarea la moarte împotriva lui Ali Ardestani pentru spionaj în favoarea Mossadului, serviciul de informații și securitate israelian, a fost executată în această dimineață (miercuri, 7 ianuarie)”, a relatat Mizan, agenția oficială de știri judiciare a țării, fără a specifica data arestării sau a procesului său.

Agențiile de presă iraniene au relatat în ultimele zile arestări ale unor persoane prezentate ca aparținând Mossadului.

Justiția, însă, nu a făcut nicio legătură între această execuție și protestele în curs. Iranul, care nu recunoaște Israelul, acuză de mult timp acest stat de desfășurarea de operațiuni de sabotaj împotriva instalațiilor sale nucleare și de asasinarea oamenilor de știință ai acestuia.

Mossadul le-a cerut protestatarilor din Iran, prin intermediul rețelei de socializare X, să își intensifice mobilizarea, susținând că este prezent alături de aceștia „la fața locului”.

