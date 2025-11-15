Mai întâi, a fost Elon Musk. Miliardarul care și-a încetat activitatea ca șef al DOGE s-a certat cu Donald Trump și a scris pe platforma sa de socializare X că președintele american apare în Dosarele Epstein. Azi, Trump a spus că nu o va mai sprijini tocmai pe una dintre susținătorii care i-au făcut campanie să se întoarcă la Casa Albă: Marjorie Taylor Greene. Și mulți votanți republicani care se dezic de Trump pentru că președintele care le-a promis că America se va distanța de conflicte și de Europa tocmai s-a implicat în războiul dintre Israel și Iran, ba chiar s-a sucit la un moment dat și i-ar fi acordat lui Zelenski permisiunea să-și recupereze toate teritoriile. Liderul de la Casa Albă intenționează să bage națiunea americană într-un alt război costisitor.

Trendul cu „arderea șapcăi MAGA pe grătar” de pe X nu este nou. A debutat încă de când Trump a bombardat Iranul în iunie. Mulți susținători acuză Israel de „genocid” împotriva populației palestiniene în Fâșia Gaza. Foști votanți îl critică pe președinte pentru că îl sprijină pe premierul israelian Benjamin Netanyahu. Între timp, Trump susține că a obținut o mare victorie după acordul dintre republicanii și democrații din Congres. America iese din cel mai îndelungat shutdown din istorie.

Republicanii sunt supărați pe Trump din cauza relațiilor cu Epstein

Valul de ură din partea foștilor votanți republicani a luat amploare în ultimele zile, în jurul scandalului privind relațiile președintelui cu Jeffrey Epstein. Președintele continuă să nege că a mai avut vreo interacțiune cu omul de afaceri controversat din 2004. Însă, cele mai noi dezvăluiri indică că Trump și Epstein ar fi fost amici în 2017.

Pe 23 noiembrie 2017, Epstein i-a trimis un e-mail fondatoarei agenției de modelling, Faith Kates. El i-a spus că va petrece Ziua Recunoștinței cu „Eva”. Kates a răspuns că „Glenn” va fi „acolo jos”, iar Epstein a răspuns că „David Fizel, Hanson, Trump” vor fi și ei acolo. Trump era pe atunci președinte și se știe că a fost la Mar-a-Lago de Ziua Recunoștinței.

Controversa cu Epstein ar putea deveni un impediment major pentru Trump la alegerile de la mijlocul mandatului de anul viitor.

Șapca „America First” vs șapca „Make America Great Again”

Tabăra MAGA a lui Trump ar putea fi ruptă în două tabere. Tot mai mulți lideri MAGA și-au exprimat supărarea că președintele Trump nu mai îndeplinește îndeajuns agenda „America First”. Ruptura a luat și mai mult amploare din cauza afirmației lui Trump potrivit căruia SUA au nevoie de lucrători străini pentru că nu sunt „suficienți oameni talentați”.

Republicana Marjorie Taylor Greene, fost aliat al lui Trump, a criticat deschis Casa Albă pentru că este prea concentrată pe politica externă. Iar republicanul Steve Cortes, specializat pe strategii electorale admite că republicanii nu vor putea câștiga ușor alegerile de anul viitor.

„Dacă tu arăți că nu stau alături de chestiunile naționaliste, populiste, cred că este un risc major pentru alegerile intermediare din 2026. Nu știu pe cineva de dreapta nervos încât să se despartă de Trump. Dar suntem dezamăgiți”.

„Nu uitați că MAGA a fost ideea mea” , a spus Trump într-un interviu de la Fox News.

