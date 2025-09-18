TRUMP se întoarce la tribuna ONU/ Antonio Guterres se teme de o eventuală escaladare a tensiunilor la nivel mondial 

Liderii mondiali se vor reuni la New York, săptămâna viitoare, pentru o Adunare Generală a ONU, dominată de revenirea președintelui Donald Trump la tribună, războiul din Fâșia Gaza și conflictul din Ucraina.

„Diviziunile politice se adâncesc. Conflictele fac ravagii. Impunitatea escaladează. Planeta noastră se supraîncălzește. Iar cooperarea internațională este supusă unor presiuni nemaivăzute în viața noastră”, a declarat Antonio Guterres, secretarul general al ONU.

Donald Trump a solicitat, anterior, reducerea finanțării SUA pentru ONU, a oprit colaborarea cu Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, a extins oprirea finanțării pentru agenția palestiniană de ajutor umanitar UNRWA și a părăsit agenția culturală ONU UNESCO. De asemenea, Trump a anunțat că plănuiește să se retragă din acordul climatic de la Paris și din Organizația Mondială a Sănătății.

Trump va purta un discurs, marți, la opt luni de la începutul celui de-al doilea mandat care a provocat haos la nivel mondial și îndoieli cu privire la viitorul ONU. Antonio Guterres a luat măsuri pentru reducerea cheltuielilor pentru a compensa lipsa ajutorului furnizat de SUA.

Trump „se bucură de atenția altor lideri”

„Îi place Adunarea Generală. Se bucură de atenția altor lideri. Bănuiala mea este că își va folosi înfățișarea pentru a se lăuda cu numeroasele sale realizări și, poate, încă o dată, pentru a demonstra că merită Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Richard Gowan, directorul ONU al Grupului Internațional de Criză, făcând referire la Trump, potrivit U. S. News.

Trump a declarat că ONU are „un mare potențial”, dar trebuie „să se reorganizeze”. Președintele SUA a menținut o poziție de prudență față de multilateralism, asemănătoare celei din primul său mandat din 2017 până în 2021, acuzând organismul mondial că nu l-a ajutat să medieze diverse conflicte.

